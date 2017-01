El presunto autor del tiroteo en el aeropuerto de Fort Lauderdale es un joven exmilitar hispano

El exmilitar Esteban Santiago Ruiz, un joven de 26 años nacido en Nueva Jersey, es el hombre señalado por el senador por Florida Bill Nelson como el presunto autor del ataque ocurrido en el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida) y que ha acabado con la vida de cinco personas.

Aunque las autoridades policiales no han revelado la identidad de la persona que a las 12.55 hora local (17.55 GMT) ha abierto fuego en la zona de recogida de equipajes de la terminal 2 de este aeródromo, y que ha herido además a 8 personas, es el nombre que ya manejan todos los medios.

Nelson ha indicado que fuentes oficiales le informaron de que el joven portaba una identificación militar, aunque se desconoce aún si podría pertenecer a otra persona.

Algunos medios han señalado que el presunto atacante es de origen puertorriqueño, que fue miembro de la Guardia Nacional y estuvo destacado un año en Irak.

El hermano del sospechoso, Bryan Santiago, declaró a NBC News que el presunto atacante creció en Puerto Rico, en donde sirvió en la Guardia Nacional, luego fue destacado en Irak y posteriormente se mudó a Alaska, donde trabajó como guardia de seguridad.

BREAKING: Brother of man named in Florida airport shooting says he received psychological treatment in Alaska, had served in Guard.