Presidente Trump culpa al Senador Mitch McConell por el fracaso de la reforma sanitaria

El presidente de EEUU, Donald Trump, fue hoy un paso más allá en sus críticas al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y le responsabilizó abiertamente del fracaso del intento del partido para reemplazar la reforma sanitaria promulgada por el expresidente Barack Obama.

«Pueden creerse que Mitch McConnell, que lleva siete años gritando Derogar y Reemplazar (la reforma de salud), no pudiera hacerlo. ¡Debemos derogar y reemplazar Obamacare!» , tuiteó Trump, usando el nombre con el que se conoce popularmente la ley sanitaria de 2010.

Can you believe that Mitch McConnell, who has screamed Repeal & Replace for 7 years, couldn't get it done. Must Repeal & Replace ObamaCare!