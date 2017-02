Por quÃ© el presidente del Parlamento Europeo tiene una calle dedicada en GijÃ³n desde 2015

Antonio Tajani acaba de ser nombrado presidente del Parlamento Europeo, pero desde hace ya años le conocen en Gijón, donde tiene incluso una calle en su honor desde 2015.

El motivo se remonta a septiembre de 2013. La multinacional Tenneco anunciaba que cerraba la fábrica de amortiguadores de Gijón tras más de 40 años de actividad, una decisión que suponía el despido de 230 trabajadores. Los empleados comenzaban unas protestas que tres meses después les llevarían a Bruselas.

El 19 de diciembre, Antonio Tajani, entonces comisario de Industria, se reunía con los afectados en plena calle y entre pancartas de protesta. «Los trabajadores tienen todo mi apoyo. Cerrar empresas que ganan (dinero) no es aceptable», anunció esa tarde.

De este encuentro salió emocionado, con un aplauso de los trabajadores —«el mejor regalo de esta Navidad», según lo describió— y decidido a trabajar para impedir el cierre de la fábrica. Fue el comienzo de una negociación «muy dura» y que empezó «muy mal», como reconoció tiempo. A Tajani le «parecía increíble» que una empresa que obtenía beneficios quisiera cerrar una fábrica.

Tras mantener varias reuniones con los directivos de la multinacional, Tajani consiguió lograr un acuerdo que permitió que la empresa reabriera en 2014 y que al menos 117 de los 230 trabajadores mantuvieran sus puestos en la planta de amortiguadores. «Fue un trabajo muy duro, empezó muy mal, pero la conclusión fue muy positiva», explicó.

En agradecimiento a su mediación, los trabajadores de la empresa y la Federación Asturiana de Empresarios propusieron al Ayuntamiento la concesión de una calle en su honor. En 2015, el hoy dirigente de la gestora socialista, Javier Fernández, como presidente de Asturias, presidió un acto en el que se impuso el nombre del italiano a una calle en Gijón, algo que emocionó al dirigente.

El pasado mes de enero, Tajani volvió a recordar esta victoria en su discurso como candidato a la presidencia de la Eurocámara. «Y todavía necesitamos hacer más».

Just talked to Tenneco's CEO Sherrill:Transfer factory Gijon on track I thank him:great job and honoured commitments pic.twitter.com/p0jHy0psbV