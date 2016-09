Políticos que plantaron cara a su familia y se rebelaron contra su propio partido

El expresidente republicano George H. W. Bush votará a Hillary Clinton, la candidata demócrata, en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Así lo anunció ayer la hija del también exmandatario Robert F. Kennedy, Kathleen: colgó una fotografía en su cuenta de Facebook en la que aparecía acompañada del antiguo jefe de Estado y que tituló con un efusivo «The President told me he’s voting for Hillary!!» («¡¡El presidente de me ha dicho que votará a Hillary!!»).

Baluarte del partido rublicano y uno de sus grandes valores, George H. W. Bush dirigió el destino de su país de 1989 a 1993. Sin embargo, ahora ha preferido cambiar de bando; apoyar al Partido Demócrata y a su actual líder: Hillary Clinton, la esposa del hombre que le arrebató la presidencia en 1993. Bill Clinton fue su rival en las elecciones de ese año y salió victorioso.

A pesar de que el portavoz de Bush, Jim McGrath, insiste en que el voto del expresidente es tan secreto como el de cualquier otro ciudadano, el exdirigente ya había asegurado que no estaba dispuesto a respaldar a Donald Tump. El maganate estadounidense desbancó a su hijo, Jeb Bush, en su carrera para encabezar el partido.