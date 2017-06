Tensión e incertidumbre a las puertas de la catedral de Notre Dame, en el corazón histórico, cultural y religioso de París, donde un policía ha sido agredido a primera hora de la tarde del martes por un desconocido armado de un martillo.

Los compañeros de la patrulla armada del policía respondieron inmediatamente utilizando sus armas de servicio. «Controlada la situación en NotreDame, un policía herido, el agresor ha sido neutralizado y va camino del hospital», ha informado en Twitter la Prefectura de París.

Miembros de la Brigada de Investigación e Intervención (BII) tomaron con extrema rapidez las inmediaciones de Notre Dame, acordonando las inmediaciones, intentando evitar escenas de miedo e inquietud entre los millares de turistas que visitaban la catedral.

Sitio altamente simbólico de París, Francia y Europa, la catedral de Notre Dame está sometida desde hace años a un control policial y militar muy estricto. Patrullas de policías y militares armados vigilan las inmediaciones a todas horas del día y de la noche.

Hace meses, se descubrió por azar un intento de atentado terrorista fallido, montado por un grupo de jóvenes francesas de origen magrebí, que había conseguido «aparcar» en las inmediaciones de Notre Dame un vehículo cargado de bombas. Aquel coche bomba no explotó, finalmente, «gracias» a la inexperiencia de las «aprendizas» de terroristas.

Al menos mil personas han quedado encerradas dentro de la catedral mientras se desarrollaba la operación policial tras el ataque de un hombre armado con un martillo.

