Las protestas en el Rif (norte de Marruecos) se han trasladado este fin de semana a las playas de Alhucemas y la policía ha desplegado a agentes antidisturbios que no han dudado en meterse en el mar para perseguir a los manifestantes, informa hoy la web ledesk.ma.

Security forces at the beach Souani in Al Hoceima#hirak#alhoceima#rif#moroccopic.twitter.com/Sg5rQdEAxU