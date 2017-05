La Policía británica reanuda el intercambio de información con EE.UU. tras recibir «nuevas garantías»

La Policía británica ha dicho este jueves que ha reactivado el intercambio de información con las agencias de seguridad de Estados Unidos tras recibir de estos cuerpos «nuevas garantías» de que no se producirán nuevas filtraciones de datos a la prensa, como ha sucedido esta semana con la investigación sobre el atentado de Mánchester.

«Aunque no solemos hablar sobre acuerdos de intercambio de información... Hemos recibido nuevas garantías y ahora nosotros estamos trabajando estrechamente con nuestros aliados clave en todo el mundo incluidos los de la alianza de Intigencia 'Five Eyes'», ha explicado Mark Rowley, el responsable de la unidad antiterrorista de la Policía británica.

La alianza de Inteligencia 'Five Eyes' está integrada por Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. El anuncio de la Policía británica llega después de que este jueves la primera ministra británica, Theresa May, haya hablado con el presidente estadounidense para dejarle claro que la información de Inteligencia que comparten ambos países debe permanecer en la confidencialidad y no ser filtrada a la prensa.

El malestar del Gobierno británico se debe a que la prensa estadounidense ha publicado detalles importantes sobre la investigación de las autoridades británicas en torno al atentado que acabó el lunes con la vida de 22 personas en Mánchester.