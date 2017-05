La Policía británica ha difundido este sábado una fotografía de Salman Abedi, el joven de 22 años que llevó a cabo un atentado suicida el lunes por la noche contra el pabellón Manchester Arena, donde murieron 22 personas y 116 resultaron heridas, según han informado las fuerzas de seguridad, que han aseverado que la bomba pudo ser fabricada en una vivienda del centro de la ciudad.

«Sabemos que uno de los últimos lugares a los que fue Abedi antes del ataque fue un apartamento en el centro de Mánchester. Desde allí se desplazó hasta el Manchester Arena», ha señalado el comisario de la Policía de la localidad británica, Ian Hopkins.

