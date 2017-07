Una playa fascista en Venecia causa escándalo en Italia

Una playa fascista, con carteles de Mussolini, crea un escándalo que llega incluso al parlamento italiano. En la playa «Punta Canna» de la localidad de Chioggia, en la provincia de Venecia, los clientes son recibidos con un gran cartel que pretende dejar claro cómo es el territorio que se pisa: «Zona antidemocrática y en régimen». Gianni Scarpa, 64 años, es el Duce que ha impuesto su propio régimen en esta playa con 650 hamacas que él administra de forma extraña, entre himnos y loas a Mussolini y al fascismo. En Italia el disfrute de la playa hay que pagarlo. Los ayuntamientos, para aumentar sus ingresos, otorgan concesiones a empresas o a particulares que se encargan, pagando un canon, de controlar zonas de playa cobrando una tarifa a los clientes. Se les llama «establecimientos balnearios», con precios que oscilan según las playas y regiones. El precio medio de una sombrilla y un par de hamacas es de unos 30 euros.

«En un país devastado por ladrones institucionales y maleducados, aquí están las reglas que hacen falta: Orden, limpieza, disciplina, severidad»

Gianni Scarpa, el Duce del establecimiento balneario «Punta Canna», ha impuesto su régimen fascista en un tramo de medio kilómetro. En la senda que lleva hasta la playa ha colocado carteles con advertencias a los bañistas: «En un país devastado por ladrones institucionales y maleducados, aquí están las reglas que hacen falta: Orden, limpieza, disciplina, severidad»; «Servicio solo para clientes… o porra en los dientes«; «La justicia nace en el cañón del fusil». Sobresale también una frase de Ezra Pound: «Si un hombre no está dispuesto a luchar por sus ideas, o no valen nada sus ideas o no vale nada él». Entre los carteles aparecen diversas imágenes de Benito Mussolini y de saludos romanos, denominado también saludo fascista, y escritos con apología del fascismo. Así, la foto de un niño incluye esta frase: «Abuelo Benito, por una Italia honesta y limpia, vuelve a la vida».

Insulto a la democracia

Gianni Scarpa, el Duce del balneario, no se limita a exponer por escrito sus ideas y símbolos fascistas a lo largo y ancho del balneario. Sus comunicaciones y conversaciones con los clientes están llenas de insultos a la democracia y ataques al Papa Francisco, sobre todo en relación con la inmigración: «¿Él quiere construir puentes y no muros? Hay que construirle uno desde Roma a Buenos Aires, así lo mandamos a su tierra». Declara, además, la guerra a la inmigración: «La basura humana en el mundo, que es del 50 %, aquí por fortuna no entra»; «tóxicos deben ser exterminados». Este es el discurso de Gianni Scarpa, al que sus clientes están habituados.

Los clientes se dicen satisfechos en el balneario porque se trata de una playa «limpia y con orden». La mayor parte son de la zona, jóvenes con físico de gimnasio, muchos con tatuajes y en los que no faltan símbolo rúnicos, cruces celtas y águilas.

Un reportaje del diario «La Repubblica», contando un sinfín de pormenores sobre este balneario, ha suscitado un gran escándalo en todo el país, llegando incluso al parlamento. Sorprende que las autoridades no supieran nada del balneario, o quizás hicieron la vista gorda, hasta la denuncia del citado diario. Chioggia no es un lugar remoto o escondido. Se trata de una población con algo más de 50.000 habitantes, conocida como la «pequeña Venecia» por sus canales, casas antiguas y cierto parecido a La Serenísima. Además, «Punta Canna» era una de las playas más visitadas de la provincia.

Durísimas condenas

Después de la denuncia de «La Repubblica», las autoridades de Chioggia y Venecia se han activado. La policía ha retirado los carteles y símbolos, y se ha presentado una denuncia. Podría ser acusado de apología del fascismo, incitación al odio y discriminación racial.

Desde diversos sectores han llovido durísimas condenas. Noemi Di Segni, presidente de la Comunidades judías italianas, se pregunta «dónde están la política y las instituciones que deberían vigilar», y añade: «Es grave que tenga que ser el periodismo el medio para denunciar estos casos vergonzosos, y no las autoridades». El diputado Nicola Fratoianni, de Izquierda Italiana, ha pedido que acuda con urgencia al parlamento el ministro del Interior, Marco Minniti, para dar explicaciones: «Es increíble que en nuestro país, en el 2017, haya un establecimiento balneario dedicado a Benito Mussolini, al régimen fascista y donde se exaltan las cámaras de gas», afirma el diputado Fratoianni.

Coincide este escándalo con un debate en el parlamento sobre un proyecto de ley contra la apología del fascismo, un proyecto que suscita gran polémica.

El Movimiento 5 Estrellas de Grillo ha subrayado que se trata de una ley «liberticida». El candidato in pectore del Movimiento, Luigi Di Maio, afirma que el M5E tiene como padres inspiradores a Enrico Berlinguer, a Giorgio Almirante y a la Democracia Cristiana. El intento de Di Maio, poniendo juntos a comunistas, fascistas y democristianos, para mostrar que con el Movimiento de Grillo se superan las ideologías, ha suscitado todo tipo de ironías en las redes sociales.