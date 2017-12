Piñera y Guillier pelean voto a voto en la reñida segunda vuelta de las presidenciales chilenas Ambos candidatos buscan a la vez los votos del centro y de los radicales

Los chilenos regresan este domingo a las urnas para decidir en segunda vuelta quién será su presidente los próximos cuatro años: el exmandatario y empresario Sebastián Piñera, que representa a la oposición de derecha, o el candidato socialdemócrata oficialista y senador Alejandro Guillier. Los pronósticos vaticinan una reñida pugna, tras los sorprendentes resultados de la primera vuelta del 17 de noviembre, cuando Piñera consiguió el 36,6% de los votos, muy por debajo de los vaticinios de las encuestas.

Aunque Guillier, un periodista de 64 años, consiguió el 22,7% de los sufragios, su opción de llegar al Palacio de La Moneda aparece potenciada después de que el centro izquierda superara el 50% de los votos. El Gobierno de la socialista Michelle Bachelet interpreta esa cifra como un respaldo a sus reformas. El eje de la campaña de ambos candidatos para la segunda vuelta ha sido profundizar las reformas económicas y políticas –como proclama Guillier– o un freno a éstas para centrarse en el crecimiento económico, como pretende Piñera.

Abstención, determinante

Los factores que inclinen la balanza hacia uno u otro candidato son varios, pero el determinante será la cantidad de votantes que acudan a las urnas. Chile, como otros países de la región, ha registrado una sostenida abstención electoral. En la primera vuelta solo votó el 46% de los más de 13 millones de electores.

Tras los resultados de la primera vuelta, Piñera ha buscado recuperar los votos de su sector que favorecieron al ultraderechista José Antonio Kast, un parlamentario conservador y seguidor del fallecido dictador Augusto Pinochet, que obtuvo un sorprendente 8% de los sufragios.

Un giro a la derecha que al candidato multimillonario podría resultarle caro, pues frenó a un sector de la Democracia Cristiana que se distanció de la candidatura de Guillier y rechaza una nueva alianza de su partido con los comunistas. Su candidata, Carolina Goic, quedó en quinto lugar en noviembre. Goic y la mayoría de la Democracia Cristiana han optado por apoyar a Guillier.

Aun así, durante la última semana de campaña Piñera ha ido en busca de los votos del centro político y la clase media, con la promesa de asegurar la gratuidad de la enseñanza ya entregada por Bachelet a unos 300.000 universitarios y aumentarla al 90% de los alumnos de carreras técnicas. «Los chilenos necesitamos cambios, pero cambios bien hechos, basados en el diálogo y los acuerdos (…) Chile necesita superar este clima de estancamiento y recuperar la senda del progreso», dijo Piñera el pasado jueves, durante el acto de clausura de su campaña.

Frente izquierdista

La carrera hacia La Moneda de Guillier ha sido más difícil. El candidato oficialista buscó asegurar los votos de la Democracia Cristiana, que obtuvo el respaldo más bajo de toda su historia, para enseguida acercarse al debutante Frente Amplio que, con una propuesta de izquierda dura y de mayores reformas, logró un sorpendente 20% y 21 escaños. Su candidata a la presidencia, Beatriz Sánchez, quedó en tercer lugar. Hace quince días anunció su apoyo a Guillier. Los jóvenes dirigentes del Frente Amplio han llamado a votar «contra la derecha».

En el camino, Guillier prometió terminar con las deudas financieras del 40% de los estudiantes derivadas de créditos bancarios, reformar el sistema de pensiones y cambiar la Constitución. «Este 17 de diciembre no sólo se elige a un presidente: se elige un camino más allá de cuatro años. Se elige una opción: avanzar o retroceder. Este próximo domingo podemos decirle "no" a la relación insana entre la política y el dinero. "No" a Sebastián Piñera», señaló por su parte Guillier en el cierre de campaña.