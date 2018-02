Piden la anulación del indulto de Kuczynski a Fujimori en la Corte Interamericana de Derechos Humanos «Es una de las medidas prohibidas para casos de crímenes de lesa humanidad, su aplicación constituye un beneficio indebido a la luz de la jurisprudencia de la justicia internacional»

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, los familiares de las víctimas del gobierno del expresidente Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000) y sus abogados solicitaron hoy que se anule el indulto que lo liberó y que fue otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre pasado.

El abogado del gobierno peruano, Jorge Villegas Ratti defendió la decisión de darle la libertad a Fujimori, diciendo que «al condenado Fujimori se le ha otorgado un indulto humanitario por razones médicas, por padecer de graves enfermedades permanentes y porque la prisión agrava la condición médica y puede ocasionarle la muerte».

El 24 de diciembre pasado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó el indulto y la gracia por la matanza de Pativilca a Alberto Fujimori Fujimori, quien se encontraba internado en una clínica limeña. La liberación de Fujimori se realizó tres días después de que se salvará de ser destituido en el Congreso tras ser acusado de trabajar para la constructora brasileña Odebrecht cuando era ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-06).

«El indulto es una de las medidas prohibidas para casos de crímenes de lesa humanidad, su aplicación constituye un beneficio indebido a la luz de la jurisprudencia de la justicia internacional», dijo Viviana Kresctevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

«El Estado favoreció de manera descarada para que el médico de Alberto Fujmori sea el miembro de la Junta Médica Penitenciaria, concedió el indulto en un tiempo récord, como si se tratara de un enfermo terminal, felizmente Fujimori no tiene esa condición», expuso Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDEELE).

Por su parte, Carmen Amaro, hermana de Armando Amaro, desaparecido en la matanza de estudiantes de la Universidad La Cantuta en 1992, dijo «venimos a esta audiencia porque el Estado Peruano no nos ha escuchado. Pedimos que Fujimori retorne a prisión no como un acto de odio sino como un acto de justicia. Venimos para levantar la voz por cada uno de las víctimas. El indulto es impunidad y significa que no es humanitario, sino es político».

«El indulto se dio en base a un acuerdo político entre Kuczynski y el hijo del condenado, el congresista Kenji Fujimori, expresado en la noche del 21 de diciembre cuando se voto por la vacancia de PPK; y ellos votaron absteniéndose. La causa y efecto (del indulto) está demostrada», indicó Rivera al tiempo que agregó, «el 20 de diciembre Fujimori se reúne con cinco congresistas en prisión, y con un teléfono de no se sabe dónde, llamó al hemiciclo a convencer a otros de la no vacancia de Kuczynski».

Para Paulo Abrãu, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, la decisión del gobierno de Kuczynski: «No nos parece humanitaria, no nos parece que signifique reconciliación sino impunidad. Hay que entender entre quienes es la reconciliación. En el Perú la reconciliación se debe dar entre el Estado y las víctimas, entre el estado y sus familiares, entre el estado y sociedad. Es por ello que pedimos que se revoque el indulto humanitario a Fujimori».

«La defensa del Estado peruano no se sustentó en precedentes de la corte de San José, al decir que no se agotaron los recursos internos cuando el caso ya fue sentenciado a favor de las víctimas. En esta audiencia que es una supervisión de cumplimiento, es un sinsentido jurídico. En cambio, los abogados de las víctimas y la Comisión interamericana sí se sustentaron en la jurisprudencia de la Corte para determinar que una amnistía no cabe en su legislación», explicó al ABC, Alonso Gurmendi, profesor de derecho internacional de la Universidad del Pacífico.

«El gobierno sufrió en su presentación porque la motivación que generó el indulto no pensó en la jurisprudencia internacional sino en una razón política, porque si hubiera sido un indulto humanitario estaría libre el ex Comandante General del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos (preso por corrupción y que sufre parálisis cerebral, entre otras enfermedades)», concluyó.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José se pronunciará sobre el indulto a Fujimori en los próximos 30 días.