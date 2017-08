Rescatadas las dos personas atrapadas en un autobÃºs de dos plantas que se ha estrellado en Londres

Un autobús de dos plantas se empotró hoy contra un comercio de un barrio del suroeste de Londres, accidente que causó varios heridos y en el que se vieron atrapadas dos pasajeras de la segunda planta, informó Scotland Yard, que no ofreció más detalles.

El vehículo chocó contra una tienda de Lavender Hill, cercana a la concurrida estación ferroviaria de Clapham Junction, y ocasionó destrozos en la fachada del local, según imágenes difundidas en redes sociales. Efectivos del cuerpo de bomberos, ambulancia y la Policía Metropolitana se desplazaron hasta la zona del suceso, ocurrido alrededor de las 6.00 GMT.

El conductor fue trasladado a un hospital del sur de la ciudad, si bien no han sido facilitados detalles sobre su estado. Los médicos que acudieron al lugar tuvieron que atender a «varias personas» que sufrían heridas, aunque ninguna de gravedad. En un mensaje colgado en Twitter, el cuerpo policial de Wandsworth (sur de Londres), anunció que "la vía estará cerrada durante algún tiempo".

#Battersea bus update: Crews working with @Ldn_Ambulance have brought two people trapped on the top deck to safety https://t.co/CUpL3FtTalpic.twitter.com/Hs6m7TIkLP