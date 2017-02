Paul Nuttall, un mentiroso compulsivo para dirigir el UKIP

Paul Nuttall, un profesor de historia católico de 40 años, originario de Bootle, en la comarca del gran Liverpool, se convirtió el pasado noviembre en líder de UKIP, sucediendo al carismático y estrafalario Nigel Farage. Barrió a sus dos rivales, un antiguo soldado y una ex presidenta del partido xenófobo, y se impuso en las primarias con el 62,6% de los votos.

Pero su prestigio se ha visto rápidamente empañado por su mala relación con la verdad. Acumula ya cuatro mentiras. El pasado martes se vio forzado a reconocer que mintió cuando aseguró que había perdido a «varios amigos cercanos» en la tragedia del estadio de Hillsborough, donde murieron 96 seguidores del Liverpool en 1989. El desdoro llega en un mal momento, porque este jueves se disputarán las elecciones anticipadas en la circunscripción «brexiter» de Stoke, donde Nuttall aspiraba a convertirse en el segundo diputado de UKIP en el Parlamento de Westminster.

Hillsborough fue la mayor tragedia de la historia del fútbol inglés, con 96 víctimas, entre ellas 37 adolescentes. Se convirtió en todo un símbolo para Liverpool y su comarca. Los hechos ocurrieron en una semifinal de Copa, que el sábado 15 de abril de 1989, a las tres de la tarde, reunió a 54.000 espectadores en el estadio de Sheffield. Durante 26 años, los aficionados «reds» y algunos políticos locales lucharon de manera infatigable para que se reconociese que la culpa del suceso había sido de la policía, que convirtió la grada en una ratonera, y no de los seguidores. Finalmente, el año pasado una sentencia histórica les dio la razón.

Paul Nuttall tenía 12 años cuando se disputó el partido. Siempre ha contado que estuvo en el estadio con su padre y dos de sus tíos. Además, en 2011 exigió en su blog personal que se divulgasen los informes confidenciales sobre Hillsborough, y lo hizo con estas sentidas palabras: «Si no se publican nunca llegaremos al fondo de la terrible tragedia, donde murieron 96 seguidores del Liverpool, incluidos algunos amigos personales míos que perdieron allí sus vidas».

Nuttall considera el día de la tragedia como un hito clave en su vida personal. Cuando fue elegido para liderar a UKIP, uno de los datos que aportó la BBC en su perfil biográfico fue que había estado en el estadio en la luctuosa jornada de Hillsborough.

Pero ahora se ha probado que mintió. No perdió a ningún amigo íntimo allí, según él mismo reconoció el martes, presionado en una entrevista en una radio de Liverpool. En un primer momento de la conversación radiofónica, el político aseguró no haber dicho nunca que hubiesen muerto amigos suyos en el estadio. Pero entonces el locutor, que sí estuvo en Hillsborough, le mostró las entradas de su blog de 2011. Atrapado en su mentira, Nuttall intentó arreglarlo diciendo que «no perdí a un amigo personal, perdí a alguien que conocía».

Amaños biográficos

Nuttall lleva una mala racha, con un goteo de metiras. Para inscribirse en las elecciones por Stoke facilitó al registro una dirección en la que en realidad no vive, por lo que está siendo investigado por la policía. En su currículo contó que había sido futbolista profesional en los Tranmere Rovers, pero el club se apresuró a aclarar que no pasó de juvenil. En su biografía profesional en la red Linkedln se presentaba como doctor en Historia, pero no completó la tesis. En los dos últimos casos culpó de los errores al equipo de prensa de UKIP. En las últimas horas, se ha destapado también que en 2009 aseguró en su blog que una respetada asociación de ayuda a la formación de jóvenes, NWTC, lo había incorporado a su consejo, pero el director de la oenegé lo ha desmentido.

Todavía se le acusa de una mentira más, aún no probada. «The Guardian» insiste en que ni siquiera estuvo en el partido de Hillsborough, en contra de lo que continúa diciendo. Se basan en los testimonios de un amigo de la infancia, que ha mantenido relación con él durante 25 años, y de un sacerdote católico del colegio donde estudió. Ambos han declarado que jamás lo escucharon referirse a Hillsborough de un modo vivencial, cuando para un niño de 12 años tendría que haber sido traumático.

El político populista habla de una «campaña cruel y casi diabólica» en su contra, «basada en mentiras». Nuttall, corpulento, calvo, de porte atildado y corbatas coloristas, trabajó un tiempo en Barcelona en su juventud y forma parte del paisaje del tertulianismo televisivo. Es eurodiputado desde hace nueve años y había ejercido en su día de presidente de UKIP y durante varios años como número dos del pinturero Nigel Farage.

Nuttall aspira a arañar sufragios a costa del laborismo, sabedor de que en el Norte de Inglaterra y en el mundo rural muchos seguidores tradicionales de la izquierda votaron Leave.