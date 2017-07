Paul Manafort, exjefe de campaÃ±a de Trump, investigado por posible lavado de dinero

Paul Manafort, el que fuera jefe de campaña electoral de Donald Trump durante tres meses, está siendo investigado por posible lavado de dinero. Según el rotativo estadounidense, que ha sido informado por una persona conocedora del asunto, las investigaciones se desarrollan desde hace semanas.

Robert Mueller, fiscal encargado de investigar la injerencia rusa en las pasadas elecciones a la Casa Blanca, está también al mando de este asunto. El Journal ha indicado, asimismo, que los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes están analizando la posibilidad de que Manafort haya realizado acciones de lavado de dinero, según fuentes que conocen esas investigaciones.

Los medios de comunicación estadounidenses han difundido informes que hablan de deudas contraídas por él por decenas de millones de dólares en la última década. El Wall Street Journal también ha indicado que el comité de inteligencia del Senado ha recibido informes del Departamento del Tesoro sobre transacciones internacionales para averiguar si los negocios de Trump tienen vínculos financieros con intereses rusos. Recordando, además, que Trump ha negado esta posibilidad.

El pasado miércoles en una entrevista a The New York Times, Trump dijo que Mueller debe ceñirse a investigar las presuntas interferencias rusas en la campaña electoral, pero no tiene mandato para investigar las finanzas de la familia Trump.