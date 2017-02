François Fillon podría ser sustituido por otro candidato o candidata conservador, si el escándalo del presunto empleo de su esposa y sus hijos se agravase, como es de temer.

Oficialmente, no existe «plan B» para sustituir a Fillon como candidato oficial de Los Republicanos (LR, el primer partido de Francia, conservador). Sin embargo, la caída brutal de Fillon en los sondeos ha provocado reacciones de alarma, «apoyos públicos y dudas privadas», como comenta con sibilina prudencia el matutino conservador «Le Figaro».

Según los últimos sondeos, el 76% de los franceses están sacando una mala o muy mala opinión de Fillon, tras el estallido del «Penelopegate», el escándalo de los presuntos empleos ficticios de los que se habría beneficiado Penelope Fillon y dos de sus hijos, cobrando más de 900.000 euros en menos de una década, como colaboradores y asistentes parlamentarios del candidato conservador a la Presidencia de la República.

Según las últimas estimaciones, Fillon solo conseguiría entre un 20 y un 21 % de los votos de la primera vuelta presidencial, el próximo 23 de abril, detrás de Marine Le Pen (extrema derecha); corriendo el riesgo de quedar en tercer puesto, detrás, también, de Emmanuel Macron (social reformista).

Ante tal riesgo, catastrófico para la derecha francesa, han comenzado a multiplicarse las maniobras y conciliábulos, en la sombra, con el fin de «estudiar» la posible «sustitución» de Fillon por una «cara nueva».

Nicolas Sarkozy, ex presidente, está totalmente descartado. Alain Juppé, alcalde de Burdeos, fue el gran favorito, antes de la victoria de Fillon en las primarias del centro derecha, a finales de noviembre. Tiene apoyos, pero se teme que esté «usado». Entre las eventuales «caras nuevas», dos nombres parecen cotizarse a la alza, François Baroin, joven y ambicioso ex ministro de economía, y Xavier Bertrand, cauteloso ex ministro de sanidad.

Hay otros candidatos eventuales, emboscados en la más impenetrable oscuridad. Nadie desea oficiar de «Bruto» contra un «Cesar» / Fillon que corre el riesgo de hundirse en los sondeos y posibilidades de triunfo.