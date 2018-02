El Parlamento holandés reconoce el «genocidio armenio» pese a las amenazas turcas La versión oficial turca reconoce que numerosos armenios fueron masacrados en 1915, en el marco de la guerra que el Imperio otomano libraba en Anatolia contra las tropas rusas, aliadas con milicias armenias

El Parlamento holandés aprobó este jueves por una amplia mayoría el reconocimiento del genocidio armenio (1915) en el Imperio otomano -predecesor de la actual Turquía- y el envío el próximo abril de un ministro o secretario de Estado a Erevan (Armenia) para la conmemoración del aniversario de esa masacre.

Una mayoría de 147 diputados, del total de 150, dieron su respaldo al reconocimiento del genocidio, en contra de las amenazas de Turquía, que advirtió la semana pasada de que es «inaceptable respaldar iniciativas que politicen los sucesos de 1915 y los saquen del contexto histórico y legal», según declaró el portavoz de Exteriores turco, Hami Aksoy.

La ministra de Exteriores holandesa en funciones, Sigrid Kaag, aseguró que responderá a las peticiones de hoy del Parlamento y enviará a un miembro del gabinete a la conmemoración en la capital armenia.

Es la primera vez que el Gobierno holandés envía a un representante al aniversario y se comprometió a seguir haciéndolo en el futuro, cada cinco años.

No obstante, para evitar tensar más las relaciones con Turquía, el Gobierno holandés advirtió de que no seguirá la postura aprobada por el Parlamento y no hablará de «genocidio» sino de «problema armenio», como se ha hecho hasta ahora.

La versión oficial turca reconoce que numerosos armenios fueron masacrados en 1915, en el marco de la guerra que el Imperio otomano libraba en Anatolia contra las tropas rusas, aliadas con milicias armenias, pero niega que estos sucesos puedan calificarse como genocidio.

Las relaciones entre Holanda y Turquía sufrieron un duro revés cuando las autoridades neerlandesas impidieron a dos ministros turcos hacer campaña a favor de un referéndum presidencialista entre los colectivos turcos en Países Bajos.

Desde entonces, las relaciones no se han recuperado y el 5 de febrero pasado, La Haya anunció que el embajador holandés en Ankara, que llevaba tiempo de vacaciones, no regresará próximamente a Turquía.