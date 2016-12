Para Trump, la ONU es un «club» donde hablar y «pasárselo bien»

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, criticó hoy abiertamente a la ONU y dijo que la organización es un «club» de gente que se reúne para hablar y «pasárselo bien». El comentario de Trump, en un mensaje por la red Twitter, deriva de la decisión adoptada el viernes pasado por el Consejo de Seguridad para exigir a Israel el fin de sus asentamientos en territorios palestinos, que fue aprobado gracias a la abstención de Estados Unidos. «Naciones Unidas tiene un gran potencial, pero ahora es sólo un club de gente para reunirse, hablar y pasárselo bien. ¡Qué triste!», tuiteó hoy Trump.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!