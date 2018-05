¿Qué países forman parte de Europa? Cada organismo tiene su propia selección de países en las difusas fronteras del viejo continente

Israel ha ganado este año el festival de Eurovisión. Un país geográficamente ubicado en Asia occidental, pero que algunos organismos lo incluyen dentro de Europa. No es un caso único en las difusas fronteras del viejo continente. Chipre, segundo en el certamen, entra y sale de la selección de países europeos según cada institución. ¿Qué países forman parte de Europa?

La Organización de Naciones Unidas (ONU) no considera a Israel ni Chipre países europeos, sino asiáticos. Y, a diferencia de otros organismos, tampoco incluye a los caucásicos Georgia, Armenia y Azerbaiyán, ni a Kazajistán. Ni siquiera considera Europa a Turquía, país euroasiático por excelencia. Todos ellos forman parte del grupo de Asia Occidental, a excepción de Kazajistán, considerado como Asia Central. Por motivos políticos, no geográficos, no está Kosovo, no reconocida como república independiente de Serbia.

Rusia, Turquía, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Kazajistán son países transcontinentales, esto es, una parte de su territorio, en mayor o menor medida, está geográficamente repartido entre dos continentes. Ninguno de estos organismo internacionales considera a Rusia como país asiático, pero no ocurre igual con el resto. Israel y Chipre están geográficamente dentro de Asia, sin embargo, Chipre es miembro de la Unión Europea y del euro.

La UE y el Consejo de Europa

La Unión Europea tiene su propia selección de países de lo que considera Europa. No se trata solo de los países miembros, sino del grupo de otros países europeos, más allá de los países candidatos o los candidatos potenciales. Ahí entran todos menos Israel y Kazajistán. Incluso Kosovo, territorio que varios países europeos, incluido España, no reconocen como un Estado. La Unión Europea es, de todos estos organismos, la institución con un concepto más amplio del continente.

El Consejo de Europa, organismo regional para promover los valores democráticos en el continente, sí incluye a los países caucásicos, pero no a Kazajistán. No lo hace por una cuestión política, no simplemente geográfica. El Consejo de Europa (no confundir con el Consejo Europeo ni el Consejo de la UE) excluye a los países con regímenes incompatibles con la democracia. Así, además de Kazajistán, con el mismo presidente desde su independencia de la Unión Soviética, tampoco están incluidos Bielorrusia, bajo la dictadura de facto del presidente Lukashenko, ni el excepcional estado del Vaticano; aunque la Santa Sede tiene el estatus de país observador.

La UEFA y Eurovisión

La Ciudad del Vaticano y el Principado de Mónaco son los únicos estados soberanos que no están incluidos en la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). Este organismo, una unión de federaciones de fútbol, no de Estados, incluye también territorios que no son países oficiales. Así, Reino Unido está dividido en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y Gibraltar. También tiene selección propia las Islas Feroe, territorio danés. La última en incorporarse ha sido Kosovo hace dos años. Israel está incluido dentro de la UEFA, el único de estos organismos que lo incorpora, junto con Eurovisión.

Eurovisión, como ocurre la UEFA, no es una unión de Estados, sino países adheridos a la Unión Europea de Radiodifusión. Israel forma parte de ella. No así Australia, que participa como invitada, o en su día Marruecos. El pequeño Liechtenstein y la Ciudad del Vaticano son los únicos estados geográficamente europeos que nunca han participado en el festival. Tampoco el territorio de Kosovo ni el asiático central Kazajistán.