El padre de Salman Abedi, el terrorista que el lunes por la noche se inmoló durante un concierto de Ariana Grande en Mánchester, dejando un saldo de 22 muertos y 59 heridos, ha asegurado este miércoles que su hijo «no pertenecía a ninguna organización» terrorista, a pesar de que Daesh ha reivindicado la autoría del atentado.

«Salman no pertenecía a ninguna organización», ha dicho Ramadan Abedi a Reuters desde la capital libia, Trípoli. «La familia está un poco confundida porque Salman no tenía esa ideología, no tenía esas creencias», ha sostenido. «Hablé con el cinco días antes (del atentado) y no había nada raro, todo era normal», ha afirmado.

En concreto, se ha mostrado seguro de que no formaba parte de Daesh y de que nunca estuvo en Siria, principal feudo de la organización terrorista. «He comprobado sus dos pasaportes y no hay nada en ellos. No viajó a Siria», ha aseverado.

Abedi, que ha sido detenido en plena entrevista por las fuerzas antiterroristas libias debido a su presunta conexión con este atentado, ha condenado «los actos terroristas contra civiles, contra gente inocente», como el que ha azotado a la ciudad británica.

Hasehm Abedi, hermano del terrorista suicida, fue detenido el martes por la tarde, de acuerdo con un portavoz libio citado por Reuters. «Tenemos pruebas de que estaba implicado en Daesh con su hermano. Le seguíamos desde hace más de mes y medio», ha indicado.

La familia Abedi es de origen libio, aunque los padres de Salman y Hashem emigraron a Reino Unido huyendo del régimen de Muamar Gadafi. El terrorista de Mánchester había nacido en territorio británico, sin que por el momento estén claros los detalles de su posible radicalización.