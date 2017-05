Un padre denuncia a su hija alcaldesa por corrupta en Argentina

Verónica Morales, alcaldesa de San Cosme, en la tranquila provincia de Corrientes, se ha hecho famosa de la noche a la mañana. Eduardo Morales, su padre, la denunció por corrupta y, sin dudarlo, manifestó sentirse orgulloso de lo que ha hecho. «A lo mejor otra gente dude en denunciar a los hijos» pero «si su hijo es corrupto tiene que denunciarlo porque así vamos a ir para adelante», declaró en Radio Sudamericana 100.

Morales, concejal electo al que su hija no permite asumir su puesto, ofreció detalles de lo abusos que ella, naturalmente, niega. «Acá se cobraron todas las cloacas y no hay un metro de cloacas, se comieron la plata… Mi hija se quedó con el dinero, mi propia hija pero acompañada, por supuesto, de los concejales».

La lista de denuncias del padre de la alcaldesa es un suma y sigue. «Vinieron 325.000 pesos (unos 19.000 euros) para bomberos que no existen en el pueblo. No hay bomberos», insiste. La desesperación y frustración de Morales va en aumento cuando asegura que su otra hija, Giovanna, tampoco es trigo limpio. «Era la presidenta del Concejo y tuvo una causa judicial por mal desempeño de sus funciones», reconoció. En rigor, lo que hizo ésta fue impedir que él pudiera ocupar el puesto de concejal para el que fue elegido en el 2015. «El Concejo –añade en la misma emisora- no funciona nunca. Se juntan a escondidas diez minutos y desaparecen» lamenta antes de advertir, «la justicia hace caso omiso a mi reclamación» pero «mi hija ha convertido San Cosme en el antro de corrupción más grande de la provincia».

La intendenta atenta al eco de las acusaciones de su padre salió al paso para contra restarlas. «Tengo la conciencia limpia para aclarar lo que sea necesario», aseguró antes de atribuir las denuncias de su padre a que «pretender ser intendente en las próximas elecciones de este año… Quiere hacer una campaña sucia». Dicho esto, añadió, «hay una cuestión familiar de fondo» que resumió en una «estafa» a una constructora de su propiedad que su padre habría cometido para «edificar la casa de su amante… El odio y la bronca -continuó- es porque, en realidad, yo con otra hermana lo desenmascaramos. Lo descubrimos llegando con su amante. Éramos la comidilla del pueblo… Se generó un situación fea y él sacó un arma» y hasta, «le apuntó a mi hermana».