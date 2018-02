Oxfam Intermón sancionó a cuatro empleados en cinco años por mala conducta sexual Fuentes de la organización aseguran que desde 2012 cuentan con un protocolo que hace mas difícil que sucesos así puedan producirse y que sea más sencillo investigarlos

MADRID 15/02/2018 20:19h Actualizado: 15/02/2018 21:07h

Oxfam Intermón hará públicos a partir de ahora y con carácter anual los casos internos de acoso y abuso. Este jueves comenzó la rendición de cuentas. Desde 2012, la organización en España ha registrado cuatro casos de mala conducta sexual en proyectos de África y América Latina. Tres de ellos fueron entre trabajadores, mientras que el cuarto se debió al pago de servicios sexuales a un tercero.

La filial española intenta así paliar la sangría de donantes una semana después de que estallara el escándalo sexual en la organización de Reino Unido. Ese 2011, varios cooperantes pagaron prostitutas en Haití, algunas de las cuales podrían ser menores, con dinero de la organización. En España, la pérdida de confianza se ha saldado ya con 1.200 bajas, mientras que entre Reino Unido y Holanda ascienden al menos a 2.900.

«Cualquier caso de abuso o acoso sexual es absolutamente rechazable, pero más aún cuando se produce sobre personas vulnerables. Esto no representa a nuestra organización», defendió el director de Oxfam Intermón José María Vera.

Al igual que hizo Médicos Sin Fronteras el miércoles, Oxfam Intermón se refirió ayer a sus casos de abusos. El registro comienza en 2012, año en el que se activó un buzón anónimo de denuncias. De los cuatro casos, dos fueron por comentarios sexuales y se saldaron con una amonestación formal; otro fue de acoso e intimidación y se conoció cuando la persona ya no trabajaba en la ONG. El último responde al pago por servicios sexuales a una persona adulta y derivó en despido, aunque la víctima no era beneficiaria de ayudas, aseguró la entidad.

La recuperación de la confianza perdida es ahora un reto no solo para Oxfam, sino para todo el sector, que se ha visto salpicado por las dudas sobre la efectividad de los protocolos internos de control. Roland van Hauwermeiren, el antiguo responsable de Oxfam en Haití, fue despedido siete años antes de otra ONG tras ser acusado de prácticas similares en Liberia.

«En España el sector está en evolución. Este caso supone un punto de inflexión», reconoció Vera, que lanzó varias propuestas al sector, entre las que se encuentra el cruce de información sobre trabajadores entre las diferentes entidades, el refuerzo en el sistema de contratación de personal o incluso cambios regulatorios que impliquen a la Administración.

«No hablar de casas ajenas»

En este sentido, el titular de Hacienda, Cristobal Montoro, evitó amenazas como la de la Unión Europea sobre la retirada de financiación. «Las ONG están auditadas, publican sus cuentas, están sometidas a control e incluso al propio control del Tribunal de cuentas», recordó. Su crítica fue en otro sentido: «Otra cosa es que determinadas ONG, que son las que también van predicando y difundiendo un planteamiento cuasi ideológico, sean precisamente las que después incurran en planteamientos muy poco éticos», criticó. «Deberían cuidar más su casa que hablar de las casas ajenas».

Mientras tanto, Van Hauwermeiren, que supuestamente organizó las «bacanales» en Haití, respondió por vez primera a las acusaciones. «No soy un santo. Soy un hombre de carne y hueso y he cometido errores y estoy profundamente avergonzado», dijo en una carta abierta. No obstante, entre esos errores no estaría haber pagado a prostitutas o abusado de menores. El belga se refirió a una «breve relación sexual» en su residencia de Oxfam con una mujer local a la que ayudó, mientras que en Liberia fue despedido por asistir a una fiesta donde había dos prostitutas con las que solo «bailó y flirteó».