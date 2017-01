May ordena defender a los musulmanes britÃ¡nicos frente al veto de Trump

Theresa May, que el pasado viernes se convirtió en la primera estadista recibida por Donald Trump en la Casa Blanca, ha ordenado a sus ministros que defiendan a los británicos de doble nacionalidad que se han visto afectados por la prohibición de entrar en EE.UU., que pesa durante 90 días sobre los ciudadanos de siete países musulmanes. Pese a sus reticencias iniciales a actuar, la presión de la oposición y de algunos de sus compañeros de filas ha llevado a May a encargar a los ministros de Exteriores e Interior que telefoneen a sus homólogos estadounidenses para defender los intereses de los británicos afectados.

Boris Johnson, el ministro de Exteriores, ha recurrido al medio favorito de Trump, Twitter, para condenar su medida: «Protegeremos los derechos de los ciudadanos del Reino Unido en nuestro país y en el extranjero. Es divisivo y erróneo estigmatizar por la nacionalidad», escribió el que fuera líder de la campaña del Leave en el referéndum.

We will protect the rights and freedoms of UK nationals home and abroad. Divisive and wrong to stigmatise because of nationality