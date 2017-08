La oposición venezolana, dividida sobre la conveniencia de participar en las elecciones regionales chavistas

La MUD (Mesa de Unidad Democrática), pese a sus divisiones y diferentes visiones sobre cómo hacer frente al régimen, no entrega la calle. Su agenda se modifica en función de los acontecimientos del Gobierno y estos se suceden de forma imprevista.

En la coalición de partidos no hay fisuras sobre ese punto. Tampoco de que la presión internacional es un castigo demoledor que debería mantenerse en el tiempo hasta que caiga «la dictadura». Otra cosa sucede cuando se pone sobre el tapete su participación en las próximas elecciones regionales de diciembre. Las opiniones se dividen.

El sector más duro, encabezado por María Corina Machado, no quiere, de momento, saber nada de hacerle el juego al Gobierno. En la orilla de enfrente se colocan los que se presentan como más pragmáticos e insisten en que hay que participar porque no se puede entregar todo el poder al régimen para que termine siendo dueño de hasta el ultimo grano de arena de Venezuela. Juan Miguel Matheus, diputado por Primero Justicia (PJ), no tiene decidido cuál va a ser la posición de su partido, pero observa como algo evidente que «se tiene que dar el debate de las regionales dentro de la Unidad».

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, fue uno de los primeros en abrir la caja de los truenos al manifestarse públicamente sobre la cuestión y asegurar que su partido se inscribiría para participar en el proceso electoral.

Temor al pucherazo

Exactamente lo contrario de lo que defiende María Corina Machado, azote de Maduro y coordinadora nacional de Vente Venezuela. Tras el «fraude del domingo», la mujer que despierta pasiones cuando toma la palabra en las manifestaciones no confía en un proceso con el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE), pero sobre todo considera que ya es hora de «poner fin a la dictadura».

Si se inscriben en las regionales, se quedarán solos. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 2, 2017

Laidy Gómez, diputada de Acción Democrática por Táchira, está de acuerdo con la postura de Ramos de inscribir a sus candidatos en las elecciones. Dicho esto, insiste en establecer mecanismos que impidan nuevos pucherazos. «No estamos locos, tenemos claro que debemos ir a elecciones, pero con nuestras condiciones. Planteamos una votación con testigos en cada mesa, observadores internacionales y las auditorías con cuaderno en mano», aseguró en declaraciones televisivas.

La diputada está convencida de que la dirigencia tomará la decisión más sensata. «Puedo ratificar que mi partido cree que es necesario participar. Si para diciembre no tenemos candidatos, todos los candidatos los pondrá el gobierno y no podemos hacerles el juego», reiteró. «Es la oportunidad para enfrentarnos al gobierno donde somos mayoría y eso es con los votos».

El diputado Luis Florido, de Voluntad Popular, apunta al corazón de la cuestión: «La pregunta es si le vamos a entregar las 23 gobernaciones al oficialismo o si vamos a estar dispuestos a convertir la lucha de calle en una lucha electoral». Presidente de la Comisión de Política Exterior, el régimen le retiró el pasaporte para evitar que pueda viajar. A título personal cree que al régimen «no se le deben entregar las gobernaciones». Dicho esto, considera que la decisión debe ser unánime, porque una ruptura de la MUD, ahora, sería un desastre. «Lo que hagamos -insiste- debemos hacerlo juntos».