La oposición no tiene ni candidato ni estrategia tras el adelanto electoral en Venezuela

El adelanto de las presidenciales agrava la fractura de la oposición y genera más desconcierto entre los venezolanos. Un día después de que el régimen de Nicolás Maduro anunciase que los comicios se celebrarán antes del 30 de abril, en la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se ha abierto el debate sobre la estrategia a seguir tras una convocatoria que consideran «ilegítima e inconstitucional», pero inevitable. El anuncio por sorpresa de Maduro ha encontrado a la oposición sin un candidato unitario. Y como las primarias están sin organizar, la MUD está abocada a elegir al rival de Maduro por consenso, muy difícil de lograr por la diversidad de sus aspirantes.

Nicolás Maduro ha jugado con el factor tiempo y sorpresa. Si no es posible aplazar la convocatoria, parecerá una vez más que el chavismo engañó a la oposición en la mesa de negociaciones de República Dominicana. Allí se consideró que en el borrador de los acuerdos se daría un margen de seis meses para que los comicios fuesen limpios y transparentes.

En este sentido, el diputado Luis Florido –negociador de la oposición– aseguró ayer en Twitter que el diálogo con el Gobierno «está moribundo» tras el adelanto de las elecciones por la Asamblea Nacional Constituyente y la salida de México como país garante de las conversaciones. «Exigimos que las presidenciales sean convocadas con la adecuada anticipación, la participación de todos los actores políticos y todas las garantías democráticas con observación internacional», exigió el portavoz de la oposición en las negociaciones.

Comicios sin garantías

Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) próximo a la oposición, señaló por su parte que de confirmarse el margen de tiempo que queda para las presidenciales, Venezuela estaría de nuevo ante un proceso electoral sin las garantías adecuadas.

El director de Datanalisis, Luis Vicente León, sostiene que, si no es posible dar marcha atrás a la decisión del oficialismo con un último intento de negociación, la situación será crítica para la disidencia. «La oposición va a participar fracturada entre quienes presentarán candidato (unitario o no) y quienes llamarán activamente a la abstención. Una posición muy desventajosa», argumentó el responsable de la principal encuestadora del país.

Desconcierto en la calle

Sin embargo, en la calle es donde más se percibe el desconcierto y el temor de que Maduro imponga su triunfo con «trampas» en las urnas, aunque tenga el 80% de rechazo de los 19 millones de votantes, incluidos chavistas.

En las redes se leían comentarios como «debemos rechazar a quienes intenten dividir, el candidato debe ser único y quien no se una está apostando por el chavismo» o «me da igual a quién pongan pero que sea uno y todos debemos trabajar por lograr un voto masivo». La posibilidad de que Maduro se eternice en el poder ha desatado el pánico y los pronósticos de una fuga masiva de venezolanos a partir de mayo para huir de la crisis de desabastecimiento de alimentos y medicinas.

Condena internacional

El Gobierno venezolano, por su parte, considera que el Grupo de Lima –integrado por 14 países de la región– intenta «impedir» que se celebren las presidenciales. La coalición de naciones denunció –al igual que otros varios países– que la decisión unilateral de la Constituyente de adelantar los comicios que generalmente se celebran a fines de año «imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles (...) y contradice los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el Gobierno y la oposición». Estados Unidos apoyó este miércoles al Grupo de Lima en su rechazo a las «anticipadas» elecciones presidenciales de Venezuela, al considerar que esa votación «no será ni libre ni justa» y solo «profundizará las tensiones nacionales», según ha informado el Departamento de Estado.

Luis Vicente León, no obstante, aún cree que hay espacios para negociar con el régimen. «No importa lo difícil y retador que resulte, la negociación política ha sido fundamental para resolver las crisis políticas más complejas de la historia. Y no se trata de soluciones a corto plazo, que no habrá, sino de abrir espacios y avanzar en el largo camino que aún queda».