La oposición convoca una marcha contra las elecciones en Venezuela Ayer arrancó una campaña marcada por la abstención y el rechazo internacional

Ludmila Vinogradoff

@ludmilavino Seguir CORRESPONSAL EN CARACAS Actualizado: 23/04/2018 03:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Entre el escepticismo y el rechazo, tanto por parte de la oposición como por gran parte de la comunidad internacional, arrancó ayer la campaña electoral en Venezuela. Unos comicios, adelantados por el Gobierno de Nicolás Maduro, que tendrán lugar el 20 de mayo y en los que el presidente busca su segundo mandato, por un periodo de seis años. La campaña durará 26 días y a ella concurren cinco candidatos a la presidencia: Nicolás Maduro, por el Frente Amplio de la Patria; Henri Falcón, por Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo (MAS) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei); Reinaldo Quijada, por la organización Unidad Política Popular 89 (UPP89); Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, y Luis Alejandro Ratti, que se presentará como independiente.

La celebración de estas elecciones, a las que están llamados a votar 19 millones de venezolanos, estarán marcada por una gran abstención, que según algunos sondeos, podría rondar entre el 50% y el 60%. Algo que favorecería a Maduro en sus intenciones de perpetuarse en el poder.

Si bien en Venezuela el voto no es obligatorio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha prohibido la propaganda que desanime el voto, así como aquella que promueva la guerra, discriminación, intolerancia y la desobediencia a las leyes. Quien viole esta normativa irá a prisión.

Esto no ha disuadido al Frente Amplio Venezuela Libre (la unión entre los partidos opositores y la sociedad civil), dirigido por los estudiantes, que ha organizando varias actividades para mostrar su rechazo a estos comicios, que ven fraudulentos porque no reúnen las condiciones para ser justos, limpios y competitivos. Entre ellas, ha convocado una gran marcha de protesta que se celebrará el viernes 27 de abril, en Caracas. También la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que ha rechazado las elecciones y que no ha presentado ningún candidato, ha exigido cambios en el sistema electoral para que sean transparentes.

Entre dos candidatos

Ausentes los principales líderes de la oposición -algunos de ellos inhabilitados por el Gobierno chavista-, el enfrentamiento electoral se debatirá entre dos candidatos: Maduro y Falcón. Este último adelantaría en este momento al mandatario por 12 puntos, según las encuestas, de las que ya pocos se fían. Sin embargo, Maduro, que llegó al poder hace cinco años tras la muerte de Hugo Chávez, no parece preocupado ante unos comicios que han sido diseñado a su medida.

El exgobernador de Lara, Henri Falcón, marcado por su pasado chavista, podría desbancar a Maduro pero no cuenta con una maquinaria partidista ni el apoyo de la oposición. Su única posibilidad de triunfo es un «milagro», según la periodista y analista política Thays Peñalver, que le ve incapaz de lograr los siete millones de votos que necesita.