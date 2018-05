La oposición apela al ejército para sacar a Maduro del poder La Comisión Europea se suma al rechazo del fraude electoral en Venezuela

Ludmila Vinogradoff

@ludmilavino Seguir CORRESPONSAL EN CARACAS | CORRESPONSAL EN BRUSELAS Actualizado: 22/05/2018 22:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Asamblea Nacional de Venezuela, en manos de la oposición desde que ganó las elecciones en 2015, rechazó este martes con contundencia el «fraude» electoral orquestado por Nicolás Maduro y propuso convocar unas elecciones verdaderas y constitucionales para el último trimestre del año.

En el acuerdo aprobado, que fue leído por el presidente del parlamento, Omar Barboza, se exalta la decisión del pueblo de Venezuela, en defensa de la Constitución, de «rechazar, desconocer y no convalidar la farsa convocada para el 20 de mayo, a pesar de la presión gubernamental a través de los medios de control social».

La Asamblea también exhorta a la Fuerza Armada Nacional (FAN) para que «cumpla y haga cumplir la Constitución y se le devuelva la soberanía al pueblo venezolano». En este sentido, recuerda que la FAN, y en concreto los funcionarios del llamado Plan República, «fueron los principales testigos de las irregularidades de la farsa realizada el 20 de mayo, y que de conformidad con el artículo 328 de la Constitución, la Fuerza Armada Nacional constituye una institución sin militancia política y por ello una institución al servicio y defensa de la Constitución».

Fueron numerosos los diputados que invocaron a la Fuerzas Armada para que saquen a Maduro del palacio de Miraflores y defiendan la Constitución y al pueblo venezolano. Stalin González, de Un Nuevo Tiempo, señaló que el ejército «es testigo de esa farsa electoral del Gobierno. Tenemos que luchar juntos por unas elecciones de verdad». Así mismo, el diputado Juan Guanipa, de Primero Justicia, instó a la Fuerza Armada a «asumir la responsabilidad de defender a Venezuela» y agradeció a la comunidad internacional su «solidaridad con el país».

En total, se apuntaron para intervenir en el debate parlamentario 50 de los 112 diputados opositores. El expresidente de la Asamblea Nacional y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, aseguró que «Nicolás Maduro ni tiene legitimidad de origen, ni tiene legitimidad de desempeño. Lo que pasó el domingo fue una crónica de una muerte anunciada. Se produjo exactamente lo que advertimos, que la concurrencia sería muy baja (46%)».

El diputado Richard Blanco, del partido del alcalde de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, señaló que «el 20-M fue una farsa. No podemos esperar más. No tenemos presidente y tenemos que cumplir lo que se decidió en el plebiscito del 16-J de 2017», en referencia a la convocatoria de nuevas elecciones, desconociendo a Maduro.

En su acuerdo, la Asamblea convoca al pueblo de Venezuela, a todos los actores políticos, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil a unir esfuerzos y diseñar una estrategia unitaria para promover un cambio político en Venezuela. Ratificó, en ese sentido, el compromiso para producir los cambios políticos y constitucionales que permitan rescatar las condiciones de integridad electoral y lograr así elecciones presidenciales libres y transparentes en 2018, como dispone la propia carta magna.

En esa línea, el partido Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López, ha convocado para este sábado una gran marcha de repudio al fraude de la reelección de Maduro.

Llamada al mundo

La Asamblea reiteró, así mismo, el exhorto a la comunidad internacional para que practique sus buenos oficios para contribuir a resolver la crisis humanitaria y restablecer la democracia en el país. Precisamente, la Comisión Europea se sumó este martes al coro de voces que rechazan los comicios del domingo y denunció que no han sido «libres y transparentes», al tiempo que animó al régimen bolivariano a repetirlos bajo unas condiciones aceptables. La UE no pone sobre la mesa aún una decisión de ruptura con el régimen de Maduro y promete que seguirá trabajando para alcanzar una «solución democrática y pacífica» para Venezuela. El portavoz de la Alta Representante para la Política Exterior de la Unión, Federica Mogherini, declaró ayer que «la UE lamenta que no hubiera un acuerdo en el calendario electoral y que el proceso electoral no haya garantizado elecciones libres y transparentes, que habría requerido la participación de todos los partidos políticos de forma igual y sin obstáculos», por lo que exhortó al régimen totalitario de Caracas «a crear las condiciones para unas elecciones libres».