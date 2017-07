El obispo de Tijuana: Â«Es absurdo creer que el muro de Trump traerÃ¡ progresoÂ»

A finales del año pasado comenzaron a llegar a Baja California una gran cantidad de inmigrantes con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos. El plan de campaña de Trump daba pie a una crisis migratoria en pueblos y ciudades a lo largo de la frontera. Al mismo tiempo llegaba a la zona Monseñor Francisco Moreno quien se convertiría en poco tiempo en un símbolo de la lucha de los derechos de los inmigrantes.

—¿Qué se siente en una de las fronteras más emblemáticas del mundo?

—Venir a Tijuana fue un cambio notable porque es una arquidiócesis con muchos habitantes, tiene alrededor de tres millones de habitantes, lo que es la arquidiócesis entre Tijuana, Tecate, y Rosarito, los tres municipios la conforman. Pero sobre todo, muy especial porque se trata de la frontera más grande del mundo. Efectivamente, a diario la transitan 170.000 personas. Cruzan 50.000 vehículos y 10.000 camiones de carga. Es impresionante cómo he ido encontrando gentes de todas las ciudades y pueblos de México y también hay cada vez más gente de otros países.

—¿Cuál fue el mensaje del Papa Francisco para esta nueva misión?

—Recuerdo que me dijo, vaya adelante, usted tiene un gran trabajo que realizar allí en esa frontera. Cuente siempre con mi apoyo y mi bendición. Creo que en esas palabras el Papa estaba diciendo el sentido de mi presencia aquí, como obispo. Hay muchas áreas, muchos campos en los que tengo que trabajar, pero sin duda alguna los inmigrantes serán la prioridad.

—¿Qué papel ha jugado la Iglesia?

—Yo quiero reconocer la gran labor que ha realizado la Iglesia aquí en esta tierra, sobre todo en el campo de la evangelización, pero también en la atención pastoral de los emigrantes. Hay varias congregaciones religiosas que se han distinguido aquí por su amor y cercanía con ellos, los padres Scalabrinianos, los padres ancianos, las hermanas Franciscanas de la Paz, las Misioneras de la Caridad. Por mencionar sólo algunas. A mí me impresiona cómo en Tijuana la gente tiene un corazón generoso. Y aún la gente sencilla, desde su pobreza, sabe compartir lo que tienen. Hay muchas ONG aquí, creo que es un alto porcentaje comparado con otras ciudades grandes de México.

—¿Qué proyectos tiene?

—Urge ahora más que nunca hacer un proyecto de atención integral para ellos. Es decir, no podemos nada más estar sosteniendo un apoyo espontáneo, sacrificado, ofreciendo un poco de alimentos, ropa, trajes, lo ideal sería que uniéramos el esfuerzo todos los que estamos involucrados en esto y que pudiéramos en un gran proyecto ofrecer esa atención integral que se requiere. Es decir, que desde que ellos llegan puedan ser acogidos y tengan alternativas también de trabajo, aunque no fuera de momento, digamos, reconocido oficialmente por las autoridades, pero que tuviera alguna instancia que de una manera legal les permitiera trabajar para sentirse útiles, para ser solidarios también con la comunidad que los recibe.

—¿Cree que México no está haciendo lo suficiente con el tema migratorio?

—A mí me parece que el presupuesto anual que se ha venido otorgando para la cuestión de la emigración es muy poco y me parece también que una buena parte de ese presupuesto se gasta en asuntos funcionales, en sueldos y no llega de veras a los necesitados. No podemos ver a los inmigrantes como un problema, sino verlos como hermanos. Todo nuestro país está marcado por la emigración, sobre todo en esta frontera norte, a donde llega la inmensa mayoría de los emigrantes y es un hecho que la Iglesia ha acompañado a los inmigrantes en todo su camino.

—¿Ha hablado usted con el presidente Peña Nieto sobre este tema?

—En realidad con él no he hablado desde que llegué aquí sobre este particular, estoy en contacto ahora con las autoridades correspondientes a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal aquí en Tijuana.

—¿Se siente obispo de los inmigrantes?

—Para mí es un honor que digan eso, pero sobre todo es un compromiso, porque aceptar ese nombre significa que tengo que ser auténtico y coherente.

—¿Qué es lo que más le ha impactado de la realidad de los inmigrantes?

—El contacto directo con ellos, en su pobreza, en su dolor muchas veces por la fractura familiar, es quizás lo que más me impacta, y también constatar la miseria, la pobreza extrema, el dolor de esta gente. Y, en contrapartida, observar el amor con que la gente los atiende, como si fueran hermanos.

—¿Qué piensa del muro de Trump?

—Yo creo que hoy lo que menos necesitamos son más muros. Ya algunos han caído a través de la historia y es absurdo que en estos tiempos sean un signo de progreso. Lo que urge es construir puentes de relación, puentes de comunicación, puentes de fraternidad y de paz entre las personas y los pueblos. EE.UU. vive una situación delicada, difícil porque está tomando decisiones que lo confrontan fuertemente con muchos pueblos, incluido el pueblo mexicano, sobre todo por el tema migratorio. Me parece que más que estar dependiendo de lo que decida una persona, un mandatario, las autoridades mexicanas y el pueblo de México tienen que tomar conciencia de su riqueza, de sus valores y no depender de una opinión. Tenemos que pensar qué podemos hacer nosotros por los inmigrantes, independientemente de las decisiones que se tomen en EE.UU.

—¿Qué debería hacer México?

—Nosotros, gobierno y pueblo mexicano, hemos de pensar en alternativas reales para acogerlos y brindarles oportunidades. Debemos crear nuevas fuentes de trabajo, pero también que México mire más allá de EE.UU. y darnos cuenta de que podemos hacer tratados con otros países. México es un país con riquezas naturales, gente trabajadora y cuyo trabajo es muy apreciado. Tenemos que potenciarlo, darlo a conocer y no depender de lo que diga Trump.