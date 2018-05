El flamante primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se «inventó» un posgrado en Nueva York

El elegido por La Liga y el Movimiento 5 Estrellas para ocupar la jefatura del Estado es el desconocido profesor Giuseppe Conte. De 54 años, Conte nació en Volturara Appula, en la provincia de Foggia, en Apulia, al sur de Italia. Está separado y tiene un hijo de 10 años. Y tiene un brillante curriculum de 19 páginas: Se licenció en Derecho en 1988 y perfeccionó estudios en las mejores universidades europeas y americanas, entre ellas Yale, Duquesne, Viena, Sorbona y Nueva York.

Hasta aquí el CV oficial del elegido como primer ministro italiano. Pero su perfeccionamiento, al menos en Nueva York, ha sido puesto en duda por el diario neoyorquino «The NY Times», que ha informado este martes que desde la Universidad de Nueva York (NYU) no tienen a ningún Giuseppe Conte en su historial académico.

Giuseppe Conte, potentially Italy’s next leader, wrote that he “perfected and updated his studies” at NYU, which, when asked, said “A person by this name does not show up in any of our records as either a student or faculty member.” https://t.co/NnwTDVOUGV