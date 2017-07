Â«No solo tenemos miedo, es que sabemos que nos estamos jugando nuestro futuroÂ»

Varios centenaresde ciudadanos, tanto nacidos en Venezuela como vecinos de Madrid, han acudido hoy a la plaza de Colón para manifestar su rechazo al régimen de Nicolás Maduro coincidiendo con la fecha en la que éste pretende elegir una Asamblea Nacional Constituyente con poderes absolutos.

Se trata de una de las concentraciones convocadas por organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y asociaciones ciudadanas que se oponen a Maduro y que se han celebrado a lo largo del día en un centenar de ciudades de países ubicados en tres continentes bajo el lema «Rechazo Mundial a la Constituyente».

Según ha explicado a Efe Álex Ojeda, representante en España de Primero Justicia, uno de los partidos políticos opositores a Maduro que integran la Mesa de Unidad Democrática, las protestas tienen la finalidad de denunciar al gobierno y «rechazar unas votaciones que pretenden permitan al presidente redactar una nueva Carta Magna que le autorice a reformar el Estado y a cambiar el ordenamiento jurídico sin que ninguna otra institución pueda oponerse».

De lograrlo, asegura el opositor, «se habría terminado con el único contrapoder» al gobierno de Maduro, que es el Parlamento, de mayoría opositora, salido de las urnas hace menos de dos años.

El futuro del país, en juego

«Muchos de los venezolanos que estamos aquí tenemos allí a nuestras familias, y no solo tenemos miedo, es que sabemos que nos estamos jugando nuestro futuro», ha señalado Ojeda.

Centenares de pancartas portadas por personas de todas las edades y sexo solicitaban una «Justa paz social o libertad para los presos políticos pero, sobre todo, rechazaban la Constituyente por ser «golpismo puro».

Lemas como «Basta de dictadura, represalias y víctimas» o «Con el corazón y la mente en Venezuela» que poco a poco se fueron sumando en postit en una pancarta gigante, al tiempo que se elevaba, al lado de la bandera española gigante que corona la plaza de Colón, otra más pequeña de Venezuela.

«Han habilitado lugares insólitos para votar, de hecho, se podrá votar en cualquier lado. Los resultados van a estar manipulados, adulterados, no será real», advierte Ojeda.

Por su parte, Luis Kike Souto, enlace internacional de la ONG Un mundo sin mordaza explica que, a pesar del terrible momento que viven los venezolanos, no hay riesgo de guerra civil, como algunos auguran, porque «para que se dé una guerra civil debería haber dos bandos, y aquí solo hay uno con armas».

Una oposición pacífica

«El pueblo solo se expresa de forma pacífica. Seguiremos viviendo en un sistema de represión y después de lo de hoy vamos a vivir peor -augura el portavoz de la ONG-, porque saben que no tienen el apoyo de la gente y cuando eso pasa solo les queda la violencia.

Por eso, ha añadido, «pedimos a los gobiernos del mundo que no reconozcan los resultados de esta elección. Una constituyente que no respeta las bases constitucionales es ilegal e ilegítima y lo que emane de ahí es nulo».

Algunas de las personas que desafiaron a las altas temperaturas del verano madrileño, y que a las nueve de la noche superaban los 30 grados, manifestaron a Efe que «no contemplan» que el resultado de las votaciones sea distinto al que desea el gobierno de Maduro porque ni él ni su equipo «lo iban a permitir».

«En Venezuela vivimos rodeados de lo anormal; no es normal que un presidente vaya a votar a las seis de la mañana, cuando no están ni abiertos los colegios electorales, ni es normal que aunque no haya ni cien personas haciendo cola para votar en el mejor de los casos, los resultados le den siempre la razón», ha comentado Juan Ramírez.