Un niño de 12 años se enfrenta a una manifestación antigay en México

La fotografía de un niño de 12 años, con los brazos abiertos en medio de la calle y plantándole cara a los miles de participates de una manifestación antigay en Celaya -en el estado mexicano de Guanajuato- se ha hecho viral.

Este fin de semana miles de personas han salido a las calles de México para protestar contra el matrimonio gay, después de que el presidente del país, Enrique Peña Nieto, propusiera un cambio en la Constitución que permita que dos personas del mismo sexo de casen. El matrimonio gay es ilegal en 31 estados de la nación norteamericana.

Wow! This photo! 12-Year-Old Mexican Boy Attempts to Block Thousands of Anti-Gay Protesters: https://t.co/qmHip9lA03pic.twitter.com/uH93PYEONC