Arabella, nieta del presidente Donald Trump, se ha convertido en una estrella mediática en China tras la publicación de un vídeo en el que aparece entonando una canción en mandarín para felicitar el Año Nuevo, un gesto visto por los medios como un intento de acercar a los dos países.

Cantando en el idioma de la segunda potencia mundial y balanceando un pequeño y colorido dragón, símbolo de esta cultura milenaria, Arabella desea un feliz año nuevo en un vídeo que su madre, Ivanka, publicó en Twitter y que este viernes ya ha sido visto por millones de personas en el país asiático. «Arabella cantando una canción que aprendió para el Nuevo Año Chino. Deseando que todos tengáis un increíble año en estos días de celebración», publicó Ivanka en la popular red social, añadiendo en caracteres chinos: «¡Feliz Año Nuevo!».

Arabella singing a song she learned for #ChineseNewYear. Wishing everyone an amazing year to come during these days of celebration. 新年快乐! pic.twitter.com/jxHHLvhmzm