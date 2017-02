Nicholas Burns: Â«Trump rompe con 70 aÃ±os de diplomacia de EE.UU.Â»

Nicholas Burns (Búfalo, 1956) fue uno de los diplomáticos más destacados del Departamento de Estado del segundo gobierno de George W. Bush, el de la post invasión y guerra civil en Irak; también el que presenció el estallido de la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Como subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Burns trató muchos de los temas más polémicos de la Administración Bush, incluyendo las negociaciones con la India sobre su programa de armas nucleares y el futuro de Kosovo, según escribía «The Washington Post» cuando el diplomático decidió echarse a un lado tras 27 años de carrera diplomática para más tarde dedicar sus vastos conocimientos sobre Relaciones Internacionales a la enseñanza como profesor en la Escuela John F. Kennedy de Harvard. A Burns se le recordará especialmente por haber sido el principal negociador de EE.UU. sobre Irán en esos años, encabezando el esfuerzo por romper el estancamiento de una resolución de la ONU que imponía nuevas sanciones a la República Islámica. En su visita a Madrid esta semana, el hoy profesor de Harvard ha impartido la conferencia magistral «Diplomacia y Política Exterior estadounidense en la era Trump» organizada por la Fundación Rafael del Pino y ha tratado con ABC las primeras semanas del nuevo presidente de Estados Unidos.

¿Cómo valora los primeros movimientos diplomáticos de Trump?

Creo que Trump está renegando de 70 años de diplomacia de EE.UU., desde Franklin D. Roosevelt hasta ahora, en tres puntos principalmente: EE.UU. se refuerza con alianzas por medio de OTAN y el presidente Trump ha sido muy ambivalente incluso hostil con la OTAN, UE, Japón, etc; luego, yo creo en el mercado y en el tratado de libre comercio con la UE o con Asia Pacífico con el TPP, y Trump es muy hostil con todo esto. Por último, creo en la inmigración y en aceptar refugiados. Dos de mis abuelos llegaron a EE.UU. desde Irlanda cuando eran muy jóvenes. Cada americano y cada familia de Estados Unidos tienen la misma historia. El veto musulmán es antidemocrático. Trump quiere cerrar la frontera. Con políticas como el veto de viaje a siete países musulmanes, está tomando una dirección distinta, que rompe con lo anterior y que es muy negativa.

¿Cómo vivió usted la rueda de prensa de Trump con Netanyahu en la que parece que inauguró una nueva posición de EE.UU. en el conflicto?

Estoy decepcionado, he sido diplomático estadounidense durante mucho tiempo y creo firmemente en que tenemos la responsabilidad de apoyar un Estado israelí pero también un Estado palestino. No creo que la solución de un solo Estado sea práctica ni deseable. Viví varios años en Jerusalén y como diplomático coordiné el programa de asistencia económica de los Estados Unidos a la población palestina en Cisjordania. Los conozco bien y esta gente merece justicia y su propio Estado, como también los israelíes. Dos estados, no uno. Un solo estado no tiene cabida.

¿Qué supondría trasladar la embajada de EE.UU. a Jerusalén?

Mover la embajada es un gran error. España tiene la misma posición que nosotros en este aspecto. En 1948 tomamos la posición que no tendríamos embajada en Jerusalén. Queríamos ser el árbitro. Si movemos la embajada, perderíamos la objetividad y dejaríamos atrás ese estatus. Nos posicionaría con el lado de los israelíes. Soy un gran amigo de Israel y vivo el diálogo en la universidad en la que estoy como profesor, y lo que quiero es que mi país ayude a construir la paz. No creo que lo que pasó el miércoles sea un buen inicio para la Administración Trump. Muchos candidatos presidenciales han prometido en las últimas décadas mover la embajada y no lo han hecho finalmente. Espero que sigamos así.

Donald Trump parece priorizar el aislamiento de Irán reforzando vínculos con el mundo suní.

Yo apoyo el acuerdo nuclear con Irán y no creo que el Gobierno de Trump rompa con él. Va a continuar. Respaldo lo que Trump está haciendo en el sentido de lo que Irán trata de influir en el mundo suní de la región. Irán es una fuerza negativa en Yemen, Siria, Irak o Líbano. Y apoyaré si aumenta su apoyo a Arabia Saudí, Kuwait, Catar y Jordania, que tradicionalmente han sido amigos de EE.UU., para evitar que sea Irán el principal poder en esta parte del mundo suní. En este sentido creo que Trump va por el buen camino

Donald Trump saluda al auditorio en un evento organizado por AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel) - AFP

¿Por qué los dos estados es la única solución?

Israel es un Estado judío y democrático. Si eventualmente llega a ser un solo Estado con la inclusión de los palestinos de Cisjordania y Gaza, cuya población va camino de ser mayor que la israelí, en unas elecciones estos pedirán que el Estado no sea judío porque ya no serán minoría. La única manera que tiene Israel de mantener un Estado democrático y judío es dejando a los palestinos que tengan su Estado en Cisjordania y Gaza. La solución de un estado es muy peligrosa. La apoyan la extrema derecha israelí y los elementos menos democráticos de la comunidad palestina. En ambas sociedades esta gente quiere la victoria total sobre el otro bando. Y esa solución no generará la paz. En cambio, creo que la solución de dos estados sí traerá la paz. Hace 26 años empezamos a trabajar con George H. W. Bush, yo en el consejo de seguridad, la posibilidad de una solución de dos estados en la conferencia de paz en Madrid sobre Oriente Próximo y no creo que debamos dejarlo atrás. Tenemos que retomar el espíritu que nació precisamente en Madrid.

¿Qué debe hacer ahora Netanyahu?

Bush visitó tras el 11-S un mezquita de Washington y ofreció sus respetos al islam como religión de paz

Creo que el primer ministro Netanyahu debe negociar con la autoridad palestina Mahmud Abbas, conocido también como Abu Mazen. Él es el líder electo y el responsable, y entiendo por qué Israel no negocia con Hamas, enemigo del Estado de Israel. Pero Abu Mazen es alguien que potencialmente puede ser una fuerza de paz. Ambos bandos son responsables de lo que estamos viendo hoy. Los palestinos tienen que ser realistas, rechazar la violencia, aceptar el Estado de Israel así como los israelíes tienen que hacer lo mismo con los palestinos. En los últimos 20 años todos han aceptado en algún momento la solución de dos estados, desde Abbas a Netanyahu, Obama y Clinton , el Gobierno de España… Si el miércoles empezó una nueva diplomacia y de un solo estado, no creo que vaya a funcionar. No van a apoyarlo muchos árabes ni muchos israelíes, ni americanos como yo.

¿Qué pensó cuando Trump firmó el veto de viaje a la población siete países musulmanes y no incluyó Arabia Saudí?

Me opuse y me opongo al veto de viaje, no deberíamos tener un veto que mantenga a una persona fuera de América por su religión. Fue un veto musulmán y eso es antidemocrático. Me opongo. No estoy interesado en los países que cierran la puerta a inmigrantes y refugiados. Espero que la justicia continúe bloqueando el veto porque es un error, es malo para América, para su imagen. Crea problemas porque muestra una apariencia de que no queremos musulmanes y la comunidad musulmana en EE.UU. es muy exitosa y patriótica.

Usted fue subsecretario de Estado con George Bush, ¿qué diferencias ve al Trump actual con Bush en su respuesta tras el 11-S?

Veo una gran diferencia. En las semanas después del 11-S, Bush visitó un mezquita de Washington D.C. y ofreció sus respetos al islam. Él dijo que no estaban en guerra contra el islam, sino contra a Al Qaida. Trump no ha dicho nada en favor de los musulmanes ni ha visitado una mezquita. Es muy peligroso para nuestro país. Somos una nación multirreligiosa y multiétnica. Tenemos que mostrar respeto a otras religiones, culturas y etnias porque es una parte muy importante en una democracia. Me opongo a lo que ha hecho Trump.

«Los políticos exitosos unen, no dividen»

Un artículo en The New Yorker apuntaba cómo Trump podía conseguir aún más poder tras un posible atentado terrorista.

Trabajé para Hillary Clinton en campaña. La apoyé. Para mí, los políticos exitosos son los que unen a la gente, no los que dividen utilizando el miedo. Trump lo está haciendo y no quiero mi país sea invadido por el miedo. Ni un solo refugiado sirio ha causado un ataque terrorista en Estados Unidos, hemos tenido muy pocos problemas acogiendo a cientos de refugiados. Es una parte muy delicada de la democracia y creo que Trump debe ser el presidente de todos y no dividirnos.

¿La polémica con la renuncia de Flynn cambiará la nueva relación entre Rusia y los Estados Unidos?

Como diplomático, traté de muy de cerca entre 1990 y 1995 todo lo relacionado con la Unión Soviética y luego Rusia, y creo que ahora Trump está hablando demasiado bien de Rusia, cuando han hackeado nuestros sistemas y han interferido en las elecciones. No ha sido crítico con lo que ha hecho en Crimea o Ucrania. Es muy importante ser realistas y duros con el gobierno ruso. Muchos republicanos no están de acuerdo con él. EE.UU. necesita una gran investigación sobre cómo Rusia trata de influir en nuestra política. En Europa vemos cómo apoya a Marine Le Pen contra Emmanuel Macron. También tenemos el caso de Alemania. Rusia es una gran amenaza contra nuestras democracias y nuestras alianzas. Espero que Trump sea duro y responda a Rusia, no lo sé sí lo será pero lo espero. Hay un consenso en EE.UU. en ambos partidos que no debemos creer al Gobierno ruso, que es muy agresivo con Estados Unidos. Trump es ingenuo con Rusia.

Foto de archivo de 2006 en la que Nicholas Burns, entonces subsecretario de Estado de EE.UU., habla con Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores de España - AP

¿Es estabilidad lo que busca Trump con el acercamiento a Rusia?

No creo que lo que busque sea una mayor estabilidad. Es importante hablar con Rusia y tratar con Rusia sobre Corea del Norte, Afganistán, Irán… pero Rusia está en Crimea y en el Este de Ucrania, y es totalmente ilegal. Particularmente, en lo que respecta a la amenaza a nuestro sistema democrático, es un enemigo, tenemos que ser fuertes y contener la influencia rusa. Trump es muy débil con Rusia.

En lo que Trump parece dar en el clavo es que Europa debe ir hacia el 2% del PIB en defensa. Como antiguo embajador de EEUU ante la OTAN, ¿qué opina al respecto?

Apoyo que Europa refuerce su papel en la OTAN y llegue al mínimo del 2%. Cuando era embajador de la OTAN hablaba de este tema todo el tiempo y que llegarán a esa meta, puesto que Estados Unidos pasaba del 3,6%, y España muy poco con 0,9. Que la rica Europa aumente sus esfuerzos en la OTAN lo apoyo totalmente y deben mostrar mayor fortaleza en la Alianza.

¿Enviará el nuevo Gobierno tropas sobre el terreno a Siria?

No sé si EE.UU. mandará tropas a Siria. Tenemos ya, pero no un gran contingente. No estoy de acuerdo con que lleve al ejército en Siria, tenemos que estar ahí y combatir al Estados Islámico con fuerzas especiales pero no necesitamos decenas de miles de estadounidenses en Siria. Es indeseable llevarlos allí en medio de una guerra civil como esta.

¿Es bueno para EE.UU. ayudar a Rusia en Siria?

No creo que EE.UU. deba luchar junto a Rusia, que es una fuerza destructiva y negativa, y más si ves el bombardeo en Alepo en el que mató a tantos civiles inocentes.

¿Qué balance hace de la década en Irak?

Creo que fue una de las guerras más controvertidas en nuestra historia. Fui embajador ante la OTAN en el inicio de la guerra de Irak y apoyé la guerra. Con perspectiva, fue un error. Cuando entras en un país y lo ocupas ocho años tienes la responsabilidad de ayudar a la gente, nos equivocamos yendo allí pero también dejando el país. Espero que Trump siga financiando la ayuda a los gobiernos y los intereses diplomáticos. Es muy importante.