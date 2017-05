Un neonazi convertido al islam mata a dos compaÃ±eros de piso... tambiÃ©n neonazis

La noticia fue dada por el diario «New York Daily News» y poco después ya circulaba por todo el mundo por lo sorprendente del crimen. Ocurrió en el estado de Florida, Estados Unidos, donde un joven neonazi convertido recientemente al islam la emprendió a disparos con sus dos compañeros de piso, que eran también neonazis, hasta acabar con su vida.

Fue el mismo autor de los asesinatos, Devon Arthurs, de 18 años, quien informó a la Policía de Tampa de dónde había escondido los cadáveres de Jeremy Himmelman (22 años) y Andrew Oneschuk (18), que recibieron los balazos en la cabeza y en la parte superior del torso.

La explicación que Arthurs ofreció a los agentes es que, los que hasta hace poco eran sus amigos y cómplices respecto a su ideología de extrema derecha, no respetaran su nueva religión. El asesino no pudo soportar que, aunque poco antes hubiera sido un fervoroso seguidor de Hitler, ahora Himmelman y Oneschuk estuvieran continuamente faltando el respeto a Mahoma y Alá. Su macabra respuesta no fue otra que fue coger un arma y acabar con su vida de ambos, como vía, según declaró también, de llamar la atención sobre su causa y el aumento del antiislamismo en occidente.

Un tercer compañero de piso, Brandon Russell, se salvó de la matanza por no encontrarse en el piso en ese momento. Sin embargo, este también fue detenido por estar en posesión de material para la fabricación de bombas y otra propaganda neonazi. Aunque él se defendió alegando que se trataba de los restos de un proyecto de ingeniería que hizo en 2013, Arthurs aseguró que el cuarto inquilino participaba en chats de ideología neonazi en los que «amenazaba con matar a la gente y bombardear infraestructuras.

Lo que los agentes no han podido determinar es cuánto tiempo habrían convivido los implicados en este suceso desde que Arthurs cambiara de creencia. Sin embargo, si se sabe que el mismo día de los asesinatos, el presunto autor había cometido otro delito en un comercio cercano. Al parecer, Arthurs había hecho rehenes a dos clientes y un trabajador de un local especializado en el consumo de marihuana, Green Planet Smoke. El joven se enfrenta ahora a dos cargos por asesinato, dos más por agresión agravada y tres de secuestro armado.