Navalni no podrÃ¡ ser el rival de Putin en las presidenciales

El líder opositor ruso Alexéi Navalni no podrá enfrentarse al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en las elecciones presidenciales de marzo de 2018, según la Comisión Electoral Central (CEC). «Yo lo sé y él también que no tiene oportunidades de ser registrado para las elecciones debido a sus antecedentes penales», dijo Ela Pamfílova, presidenta de la CEC, al canal de televisión independiente Dozhd.

Navalni, considerado el único político que puede hacerle sombra a Putin, fue condenado en diciembre pasado por estafa, sentencia que le inhabilita como candidato, aunque él adelantó que recurriría el fallo ante los tribunales. Al respecto, Pamfílova aseguró que el opositor, que labró su fama en la lucha contra la corrupción en la administración pública, sólo podría participar en los comicios si ocurriera «un milagro».

«Soy una funcionaria y encabezo un organismo que está obligado a registrar candidatos. No tengo derecho a dar a conocer mi postura sobre los potenciales candidatos. Aunque él no tiene prácticamente oportunidades de registrarse», insistió. Pamfílova, que dirige la CEC desde el pasado año, también recordó que la campaña electoral no empezará hasta diciembre próximo, por lo que aún no se ha registrado ninguna candidatura.

Navalni volvió a ser condenado esta semana a 30 días de cárcel por organizar una protesta no autorizada en el centro de Moscú, coincidiendo con el Día de Rusia, que se saldó con cerca de un millar de detenidos.

Desde que recibiera a finales del pasado año una pena suspendida de 5 años de prisión que teóricamente frustraba sus planes, el opositor ha proseguido la apertura de cuarteles electorales en distintas ciudades del país. Además, aseguró que apelaría al Tribunal Constitucional para que derogue la ley que impide concurrir a unas elecciones a aquellos candidatos que tengan antecedentes penales.

Putin, de 64 años, aún no ha anunciado si se presentará a la reelección en 2018 después de regresar al Kremlin en 2012 tras un paréntesis de cuatro años como primer ministro. Según todos los analistas, Navalni es el único dirigente opositor con tirón electoral, lo que demostró en 2012 en las elecciones a la Alcaldía de Moscú, donde logró un histórico 27,5 % de los votos.