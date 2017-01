La NASA escapa en Twitter al control de Trump

Desde casi el primer momento de su irrupción política, el hasta hace poco candidato a la Casa Blanca y ahora ya Presidente Donald Trump, ha utilizado Twitter como centro neurálgico de sus comunicaciones y bastión de resistencia ante lo que él califica como una censura continua de los medios tradicionales hacia sus propuestas. De hecho, a pesar de tener ya las riendas de la cuenta oficial asignada al máximo mandatario del gobierno de los Estados Unidos (@POTUS), el nuevo inquilino de Washington sigue usando activamente su cuenta personal (@realDonaldTrump), que ya suma más de 22 millones de seguidores, para compartir, sin pelos en la lengua, todo tipo de ideas, promesas y críticas hacia la oposición y los propios medios.

Entre sus declaraciones, no han faltado las reprobaciones hacia la política medioambiental llevada a cabo por su antecesor. Trump ha mostrado una actitud adversa en algunos puntos hacia los controles al cambio climático, que han puesto en alerta a muchas organizaciones y agencias científicas de todo el mundo, entre las que se encuentra la propia NASA. Pero ahí no queda todo. En la activa agenda que el nuevo presidente está desplegando desde su llegada al despacho oval, ya ha tenido tiempo para impulsar determinadas restricciones internas hacia las comunicaciones que desde diferentes departamentos y administraciones de su gobierno se realizan en el ámbito digital.

Tal y como informa Reuters, como fórmula de protesta ante lo que consideran una censura y para proporcionar plataformas en las que se informe de forma científica y objetiva, los científicos de la EPA (Agencia de Protección Ambiental), la NASA y otras agencias han lanzado en privado cuentas de Twitter —prestando nombres y logotipos de sus agencias—. Probablemente el caso más destacado sea el de @RogeNASA, que ya suma casi 600.000 seguidores y una incesante actividad desde su creación hace apenas unos días. Algunos de sus tweets son toda una declaración de intenciones:

We cannot allow Mr. Trump to silence the scientific community. We need peer-reviewed, evidence-based research MORE THAN EVER now.