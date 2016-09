Una mujer transexual, primera soldado británica en el frente de batalla

Una mujer transexual de 24 años se ha convertido en la primera soldado con un puesto de combate en primera línea en la infantería del Ejército británico, ha informado este sábado la cadena pública BBC. En julio, el entonces primer ministro del Reino Unido, David Cameron, levantó el veto que ha impedido hasta ahora a las mujeres participar en misiones en el frente de batalla.

Chloe Allen, que se unió a la guardia escocesa en 2012, ha cambiado de forma oficial su nombre -anteriormente Ben- y ha iniciado una terapia hormonal. Si bien el proceso oficial para reclutar a mujeres para puestos de infantería no comenzará hasta finales de este año, la Armada británica ha decidido mantener a Allen en su puesto de combate una vez registrada como mujer. «Estoy encantado de contar con nuestra primera mujer sirviendo en una unidad de combate sobre el terreno. La Armada británica está realmente probándose a sí misma como una organización inclusiva, donde todo el mundo es bienvenido y puede prosperar», afirmó el general James Everard.

Allen, fusilera y conductora de camiones blindados, afirmó al tabloide «The Sun» que espera que su ejemplo sirva para «inspirar a la gente a salir y ser ellos mismos».

Tomorrow's front page: Chloe Allen becomes British Army's first female frontline soldier - after being born a boy pic.twitter.com/TW6wzW1BFN