Fue el mentor y estratega de la política internacional brasileña durante los años en que el Partido de los Trabajadores (PT) gobernó el país. El historiador y catedrático Marco Aurelio García promovió el giro de Brasil hacia América Latina, África y a una política Sur-Sur, que lideró con otros emergentes como China, Rusia e India, los llamados Brics, durante las presidencias de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (2003-2016).

Fundador del PT, García falleció de un infarto a los 76 años en su casa, en São Paulo, y era reconocido como uno de los impulsores de la proyección internacional de Lula. El intelectual del petismo fue asesor especial de relaciones internacionales con el mismo peso e influencia de los cancilleres, Celso Amorim, Antonio Patriota y Luiz Alberto Figueiredo, con quienes trabajó alineado.

Creó el archivo de historia social de la Universidad de Campinas (Unicamp), considerado uno de los más importantes de América Latina. Vivió exiliado en Chile, donde fue profesor universitario, y en Francia, donde estudió en las universidades Paris VIII e Paris X. En 1979, volvió a Brasil.

Fue protagonista en la creación de grupos como el Foro de São Paulo y el Foro Social Mundial (FSM), en contraposición al encuentro de empresarios de Davos. Articuló la creación del Grupo de Amigos de Venezuela, en apoyo a Hugo Chávez, y participó activamente en el grupo de países amigos que se unió por el proceso de paz en Colombia. Fue criticado y considerado polémico por los silencios del PT sobre dictaduras y gobiernos autoritarios de izquierda, como el del venezolano Nicolás Maduro.

Pero en la política internacional era esencialmente pragmático. «Esa interlocución ayudó a que la relación con Estados Unidos, en el Gobierno Lula, fuese la mejor de todos los tiempos», cuenta Clovis Rossi, principal columnista de relaciones internacionales de Folha de São Paulo.

Marco Aurelio sufría de problemas circulatorios, lo que no lo alejó de la política ni de seguir buscando salidas para la retomada del PT en su peor momento histórico, rechazando las sentencias que presentan al partido como una organización criminal.

«Una cosa es decir que personas del PT se envolvieron en crímenes. Otra es tratar de calificar al PT como una organización criminal. No concuerdo. No me considero un criminal», declaró en una entrevista. Entre las salidas que propuso para la crisis de su partido, estaba la creación de un frente amplio de izquierda en los moldes del uruguayo, algo que sigue en la pauta de Lula.