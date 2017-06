Muere en China una niÃ±a de 6 aÃ±os despuÃ©s de que su profesora le sellara la boca con pegamento

Una niña de seis años llamada Guo Jintong ha muerto asfixiada en una escuela de infantil de Huadian, en China, después de que su maestra le sellase la boca con pegamento y cinta aislante. El objetivo era que la alumna dejase de hablar.

Según algunos testigos suceso, la niña era muy inquieta y no paraba de hablar durante las clases de la mañana, en particular durante las ejercicios de estiramiento y aeróbicos de gimnasia. A la profesora no se le ocurrió otra solución más que taparle la boca, lo que provocó que Guo se quedara sin aire y acabara falleciendo, según informa «The Sun».

Según el diario británico, un testigo que no ha querido facilitar su nombre cuenta que la niña siguió haciendo sus ejercicios de gimnasia con la boca tapada, hasta que se quedó sin aire. Guo dejó de moverse y gesticular, momento en el que la maestra se dio cuenta de que algo «anormal» estaba ocurriendo: la pequeña estaba inconsciente y llamó rápidamente a la enfermera de la escuela, la cual avisó de inmediato a una ambulancia.

Guo Jintong fue trasladada al hospital y, al llegar, los médicos comunicaron a los responsables del centro que la niña había fallecido. Los padres han acusado al colegio y a la profesora del asesinato de su hija.

La escuela no se ha pronunciado todavía acerca del suceso, el Gobierno chino han confirmado que investigarán el caso y juzgarán a la responsable.