Mánchester, entre otras muchas, cosas es una fértil cantera cultural, sobre todo en música pop. De allí salieron bandas tan prominentes como The Smiths, New Order o Happy Mondays, en los ochenta, u Oasis y The Stone Roses en los noventa.

El líder carismático de The Smiths era su cantante y letrista Steven Patrick Morrisey, poeta dotado e hipersensible y también muchas veces histriónico bocazas. Sus diatribas contra Thatcher, una de sus obsesiones, le llevaron a componer una durísima canción titulada «Margaret en la guillotina», donde uno de sus versos decía así: «La gente corriente tiene un sueño, Margaret en la guillotina, ¿cuándo te morirás?».

Últimamente las salidas de tono de Morrisey no suelen ser noticia en Inglaterra, sobre todo porque lleva muchos años viviendo en el extranjero. Pero el lunes, el día del atentado, se encontraba celebrando su cumpleaños en Mánchester, donde nació hace 58 años, hijo de inmigrantes irlandeses, el portero de un hospital y una bibliotecaria. El músico ha escrito una nota en su cuenta de Facebook que comienza señalando que «el enfado en Mánchester es tremendo» tras el atentado y en la que acusa a los políticos de dejar desprotegida a la gente corriente y de no culpar directamente a Estado Islámico de la autoría por melindres de la corrección política.

«En la Gran Bretaña actual todo mundo parece petrificado para decir oficialmente lo que todos dicen en privado. Los políticos nos dicen que no tienen miedo, pero ellos nunca son las víctimas. Qué fácil es no tener miedo cuando estás protegido de la línea de fuego. La gente no tiene esa protección», escribe el cantante, que omite que el pasado junio la diputada laborista Jo Cox fue asesinada cuando se dirigía a su oficina parlamentaria en North Yorkshire, apuñalada por un neonazi.

Morrisey acusa a los alcaldes laboristas de Mánchester y Londres de no haber llegado a citar en su condena al Daesh y hablar solo de «extremismo». «El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, dice que fue obra de un extremista. ¿Extremista de qué?¿Un conejo extremista?». Sobre el regidor londinense señala que «Sadiq Khan dice que Londres está unido a Manchester, pero no condena a Estado Islámico, que es quien tiene la responsabilidad de la bomba».

También hay críticas para May, a la que acusa de que «no cambiará su política de inmigración», en alusión a que el terrorista era hijo de refugiados libios, aunque lo cierto es que era nacido en el Reino Unido y ciudadano británico, no un inmigrante. En una frase de clara demagogia, también achaca a la primera ministra que «vive en una burbuja y no va a tener que identificar hoy a los jóvenes en las morgues de Mánchester».

Por último, hace alusión crítica a la reacción de la Reina en la tarde del lunes. Isabel II, vestida de amarillo intenso, guardó un minuto de silencio con sus invitados antes de iniciar una fiesta campestre de gala en los jardines de Buckingham y también emitió un comunicado. «La Reina —escribe Morrisey— ha recibido absurdos elogios por sus ‘duras palabras’ contra el ataque, cuando ni siquiera ha cancelado su fiesta en el jardín de Buckingham, porque ninguna crítica está permitida en la prensa libre británica».

Hasta ahora, la de Morrisey es la primera nota discrepante en el clima de unión y mensajes unánimes que siguió al atentado de Mánchester Arena.