Mitzy Capriles: «Nicolás Maduro los detuvo porque tiene mucho miedo»

Nicolás Maduro y sus seguidores más radicales amenazaban antes de la Constituyente del domingo con aplastar a la oposición y eliminar la inmunidad parlamentaria. Dicho y hecho. Tan solo unas horas después de consumar su golpe a la Asamblea Nacional, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) irrumpieron en los domicilios de dos de los principales líderes opositores, Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, y Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, para revocar su arresto domiciliario y llevarlos de vuelta a prisión. Ledezma es una de las personalidades más críticas con el régimen de Maduro. «Asumiendo todos los riesgos, envío este mensaje a los venezolanos y a la comunidad internacional. Lo del domingo era un fraude más que cantado. Sabemos perfectamente que los poderes públicos se han convertido en aparatos al servicio de un poder autoritario», denunció en un vídeo difundido por YouTube que roza los dos millones de visualizaciones en menos de dos días. Ese llamamiento a mantener la lucha «aterró al dictador Maduro y lo ha llevado a reaccionar de esta manera tan absurda», considera su esposa, Mitzy Capriles, en una entrevista con ABC, tan solo unas horas después de la detención del que fuera alcalde de Caracas.

-¿Cómo ha vivido el arresto desde Madrid?

-Cuando salgo de casa, mi esposo siempre se queda con una de nuestras hijas. Fui informada de este hecho: se lo llevaron de una forma sumamente arbitraria. No sabemos nada oficial. Presumimos que pueda estar en una de las cárceles del Sebin, habida cuenta del pánico que tiene el dictador Nicolás Maduro para enfrentar a los disidentes. No dudamos que puedan estar haciéndole daño. Si es la cárcel militar de Ramo Verde, donde estuvo ya, pueden confinarlo y someterlo a toda clase de torturas. Es una cárcel militar y él es civil.

-Después de dos años de su primer arresto aún no ha sido condenado, ¿les han dado alguna razón?

Lo sacaron por una de las puertas laterales de nuestro apartamento. El lunes, Antonio se dirigió de una manera muy valiente al mundo entero y ese mensaje aterró al dictador Maduro y, producto de ello, reacciona de esta forma tan absurda, tan insólita. No nos dieron ninguna razón, buscan para él una sentencia de más de 26 años de cárcel (es acusado de conspirar contra el Gobierno y asociación para delinquir), ningún alegato del libelo acusatorio es cierto.

-¿Les ha sorprendido?

Es el miedo que tiene como gobernante que no gobierna. De absoluta buena fuente tenemos la información de que votaron 2.400.000 personas (8 millones según el Gobierno), lo que para él debe haber significado una debacle terrible. Amenazaban a punta de fusiles en los cerros para que bajaran a votar, y los montaban en autobuses. Lo tenemos grabado. Tiene mucho temor. Después de estas elecciones, lo que les queda es la represión más absoluta, instigar terror, que lo mejor sea no salir a la calle para que no te metan preso. Busca amedrentar a los que somos demócratas.

-¿Teme por su vida?

-Sí, temo mucho por su vida. Estamos ante un hombre que no tiene dos dedos de frente, que es además un dictadorcon talante antidemocrático, y pide una Constituyente cuando hasta hace nada, dicho por ellos, era la mejor Constitución del mundo. Aquí está funcionando la represión más grande. Mire, públicamente a través de este medio tan importante, yo le mandó decir al dictador Nicolás Maduro que las vidas de Antonio Ledezma e igualmente la de Leopoldo López están en sus manos, que ya las ha teñido de sangre, y que tras ellos está el mundo entero que clama. Le pido que suelte a los 500 presos políticos de una vez, que se dé cuenta que sus rabietas, ineptitud, ineficiencia. Que no lo puede seguir pagando con ciudadanos que buscan la libertad y que Venezuela retorne a la democracia.

-¿Vería bien que el Gobierno español impusiera sanciones económicas contra Maduro?

-España debe poner sanciones económicas, morales y políticas, y está en condiciones de poderlo a hacer. Con toda seguridad creemos que ni el presidente Rajoy ni mucho menos su tren ejecutivo se prestarán a cohonestar a un dictador como lo es Nicolás Maduro.

-¿Ha fracasado Zapatero?

-No era necesario llegar a esto para que los venezolanos supiéramos de una manera tan rotunda y tajante que Zapatero fracasó como mediador. Como opositores demócratas nos hemos opuesto a que Zapatero fuera el único mediador. Visto lo visto, no funcionó.

-¿Cree que Podemos condenará estas detenciones?

-De Podemos no esperamos otra cosa que cohonestar a la dictadura. Ni tuvieron la gentileza de recibir a las esposas de ambos líderes políticos. Cuando estuvimos aquí fue para decirle la verdad al mundo y no recibir un portazo de esta gente que mencionas.

-¿Cree que solo el ejército puede cambiar las cosas en Venezuela?

-No es el ejército nada más. Maduro debe seguir sintiendo el desprecio internacional tras las medidas antidemocráticas que está tomando. Les decimos a la comunidad internacional que acometa medidas contundentes económicas y sociales contra Maduro por no seguir alimentando este régimen narcocorrupto.

-¿Pero espera la ayuda de los militares?

-Sí, por qué no. Todo el mundo es apto para poder recapacitar. A los que creyeron en un modelo político ya fracasado, les esperamos con los brazos abiertos. Se han tenido que dar cuenta cuanto se han equivocado: en Venezuela el pobre cada día ha sido más pobre, el rico se desapareció, y la clase media ahora es media clase.