Milo Yiannopoulos: escÃ¡ndalo con el Â«enfant terribleÂ» del trumpismo al bromear con la pedofilia

¿Ha ido Milo Yiannopoulos demasiado lejos? Aunque parecía inmune a todas las críticas, su último escándalo, tras hablar de la pedofilia en un tono que ha sido fuertemente penalizado por la opinión pública, puede afectarle al fin a su bolsillo.

Este gran provocador, admirador del presidente de EE.UU., Donald Trump, y «enfant terrible» del nacionalismo blanco en Estados Unido podría verse relegado como editor de la controvertida web Breitbart News, portal que lideró por un tiempo el hoy estratega jefe de la Casa Blanca y consejero del presidente, Stephen K. Bannon. Por su parte, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), a la que asistirán el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, y sus principales asesores, ha retirado hoy la invitación al editor ultraderechista Milo Yiannopoulos por unos polémicos vídeos en los que «aprobaba» la pedofilia.

«Debido a la publicación de un vídeo ofensivo en las últimas 24 horas aprobando la pedofilia, la Unión Conservadora Estadounidense (ACU) ha decidido rescindir la invitación», ha explicado este martes en un comunicado Matt Schlapp, presidente de la ACU, grupo que organiza la conferencia.

«Continuamos pensando que la CPAC es un foro constructivo para las controversias y los desacuerdos entre conservadores, sin embargo, no hay desacuerdos entre nuestros asistentes sobre los males del abuso sexual a niños», agregó.

Here is the uncut 5 minute video of Milo Yiannopoulos advocating for Pederasty involving "13 Year old" and "older men." HIS WORDS.@Mschlapppic.twitter.com/mAgmfpuyvu