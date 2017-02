Miles de evacuados en California ante el temor de una ruptura en la presa Oroville

Las autoridades han ordenado hoy la evacuación de miles de personas en el norte de California por los severos daños detectados de un aliviadero de la presa Oroville, que si no se solucionaran podrían resultar en una inundación de las zonas cercanas al pantano.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, siglas en inglés) emitió esta noche una advertencia de inundaciones por el «potencial» colapso de una sección del aliviadero auxiliar de Oroville, situada a unos 250 kilómetros al noreste de San Francisco.

Hazardous situation is developing with the #OrovilleDam Dam auxiliary spillway. Flash Flood Warning issued. #CAwxpic.twitter.com/8k4389BY1O