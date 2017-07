Mike Pence habla con Leopoldo López sobre la «terrible situación de Venezuela»

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, reafirmó el viernes en una llamada telefónica con el opositor venezolano Leopoldo López la amenaza de Washington de imponer más sanciones al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si sigue adelante con la Asamblea Nacional Constituyente.

Pence habló con López de la «terrible situación en Venezuela», a falta de dos días para las polémicas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) promovida por Maduro. En nombre del presidente estadounidense, Donald Trump, Pence reafirmó a López que si Maduro prosigue con la Constituyente, Washington responderá con «acciones económicas fuertes y rápidas», según un comunicado de su oficina.

Durante la conversación con López, Pence abogó una vez más por «la liberación total e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela», la celebración de elecciones «libres y justas», la «restauración de la Asamblea Nacional» y el respeto a los derechos humanos, de acuerdo con el comunicado.

Asimismo, Pence subrayó que EEUU «está con el pueblo venezolano» y elogió a López «por su valentía y defensa franca de la democracia venezolana» a pesar de estar bajo arresto domiciliario.

Spoke w/ Venezuelan political prisoner & activist Leopoldo López. Told him on behalf of @POTUS, the U.S stands with the Venezuelan people. pic.twitter.com/QIKQmNSjST