Los miedos de Europa en el horizonte del Aquarius

Borja Bergareche

Exterior. Día. Junio de 1989. Patio de un colegio. Es verano y el calor aprieta. En la hora del recreo, la directora de la escuela pública de Épinal, en Alsacia, se da cuenta de que una niña de apenas 5 ó 6 años sufre por el calor. La directora le recomienda quitarse el velo islámico que cubre su cabeza para aliviar el sudor. La niña se planta. No quiere quitarse el velo. Es la escena inicial que abre la llamada «polémica del velo» en el país galo. Una herida todavía hoy abierta que tendría el siguiente episodio en el mes de septiembre de aquel año. En la vuelta al cole, dos hermanas de 13 y 14 años, Fatima y Leïla Achahboun y una tercera alumna musulmana del colegio Gabriel-Havez del municipio de Creil dans L’Oise renuncian a asistir a las clases. El centro tiene 500 alumnos de familias islámicas de un total de 876, y hasta 25 nacionalidades diferentes. El director ha enviado al principio del curso una circular en la que indica que el velo es una marca religiosa «incompatible» con el buen funcionamiento del establecimiento. Se queja también de que una veintena de alumnos judíos no asisten a clase ni el viernes por la tarde ni el sábado por la mañana por el Sabath.

Nació así la que constituye, para muchos, la mayor amenaza interior al proyecto de construcción europeo y a la estabilidad de nuestras sociedades: la integración de la diferencia y la gestión de la inmigración. La polémica actual sobre la acogida y atención a los más de 600 migrantes “atrapados” en el Aquarius tiene un primer nivel de lectura y de actuación simbólica, relacionado con la aplicación de principios solidarios elementales y, más en concreto, del derecho del mar y humanitario. Tenemos la obligación de socorrer, en Sicilia, en Valencia, en Córcega o donde sea, a estas personas que llaman, mojados, cansados y derrotados, a nuestras puertas. Pero no podemos obviar el segundo nivel de lectura, más profundo, relacionado con el miedo a la diferencia y la fatiga cultural y económica con la inmigración en muchos rincones de esta Europa de la post-austeridad. Cuando el popular Xavier García Albiol afirma que «España no se puede convertir en una gran ONG porque los recursos económicos son limitados», no debiéramos reaccionar solo en función del primer nivel humanitario de lo que está pasando, sino con esta segunda lectura en mente.

El mayor de los peligros para una Unión Europea tolerante e integradora es, precisamente, despreciar o ignorar estas corrientes profundas de miedo, o rechazo, al extranjero-inmigrante-refugiado que anida en la mentalidad de muchos de los europeos que votan a Le Pen, la Lega, a Alternativa para Alemania o a Viktor Orban. Europa adquirió conciencia del riesgo de soterrar este debate durante los referendos sobre la constitución europea de 2005. Bajo el “No” del 55% de los franceses y del 61,5% de los holandeses que votaron subyacía una peineta continental a unos gobiernos e instituciones comunitarias que, hasta la fecha, se ponían el manto del multiculturalismo para no mirar de frente a las corrientes más oscuras del continente. En 2005, recordarán, estallaron también las “culture wars” desencadenadas por la publicación de caricaturas del profeta Mahoma en el diario danés Jyllands-Posten.

La herida sigue abierta. El pasado mes de abril, el nuevo gobierno conservador austriaco anunció sus planes para prohibir el velo en las guarderías y las escuelas. “Nuestro objetivo es hacer frente al desarrollo de sociedades paralelas en Austria”, dijo el primer ministro Kurz. El miedo. Y la realidad: en Austria viven unos 700.000 musulmanes –el 8 % de la población- y en los últimos tres años han recibido a unos 150.000 refugiados de Oriente Medio. Kurz, como se ha contado en estas páginas, lidera una alianza de gobiernos defensores de endurecer las políticas migratorias frente a las tesis de la Comisión Europea y de la canciller Merkel. A su lado figura el primer ministro del «lander» de Baviera, Markus Söder, que acaba de aprobar la colocación de cruces cristianas en las entradas de todos los edificios oficiales de la región. Este conservador protestante al frente del mayor estado (católico) de Alemania ha sido acusado de vulnerar la neutralidad del Estado y de azuzar los miedos identitarios. No podemos permitirnos hacer política barata con ellos. Pero están ahí. Y la política simbólica no será suficiente, porque se van a llevar a Merkel por delante. Y pueden, desde Italia, hacer naufragar el euro y, desde el grupo de Visegrado, la Unión Europea como tal.