El miedo al Brexit duro vuelve a castigar la libra

En lo que ya comienza a ser un reflejo del mercado bien conocido, la libra ha vuelto a depreciarse fuertemente ante el temor del mercado a un Brexit duro. Mañana martes, la primera ministra Theresa May ofrecerá un esperadísimo discurso, donde en teoría dejará por fin ver las líneas maestras de su plan para el Brexit, envuelto hasta ahora en una nebulosa de tópicos más bien vacíos. La prensa dominical británica, muy influyente, publicó al unísono que May se inclinará por un Brexit «limpio y duro», anteponiendo el control de la inmigración, una obsesión de los tories eurófobos, a la permanencia en la mayor zona de comercio libre del mundo, que no es otra que la UE, con sus 500 millones de ciudadanos. Un portavoz del Número 10 tachó esas informaciones de «especulaciones», pero aun así la divisa las ha acusado.

La libra alcanzó a primera hora de la mañana su menor cotización frente al dólar en tres meses (la anterior caída brusca, en octubre, también se produjo por un discurso de May de línea dura). La divisa británica cayó por debajo de la barrera de 1,20 dólares, hasta 1,19. Frente al euro bajó un 1,24% y está en 1,13. Un buen cambio para aprovechar las rebajas en Londres, que tienen en esta semana su coletazo final. Hace dos veranos, una libra se cotizaba a 1,44 euros.

Sin embargo la libra se recuperó tras las palabras de Donald Trump en una entrevista con los diarios «The Times» y «Bild», en la que calificó de decisión acertada el Brexit y anunció su intención de firmar un acuerdo comercial cuanto antes entre EE. UU. y el Reino Unido, una vez que los británicos completen su salida. Esas palabras de aliento a los euroescépticos se vieron además refrendadas porque Trump, en lo que es un revés para May de cara a la política doméstica de Westminster, ha recibido a Michael Gove, líder en su día con Boris Johnson de la triunfante plataforma del Leave.

Revés para May

Gove, un apestado en la política inglesa tras traicionar de mala manera a Johnson, era ministro de Justicia de Cameron y amigo personal suyo, antes de dejarlo también en la estacada. Compitió para ser líder del Partido Conservador frente a May en julio, pero fracasó estrepitosamente. Sin embargo nadie niega que se trata de un político muy inteligente, extraordinariamente capaz y que fue un buen ministro de Educación y de Justicia en su día. El hecho de que Trump lo haya visto antes que a la primera ministra supone un nuevo golpe para May en su relación con el magnate, que no acaba de ser todo lo afable que le gustaría a la premier.

Gove ratificó el espíritu de lo dicho por Trump en su entrevista en la prensa y aseguró que el nuevo presidente de EE. UU. quiere que la salida del Reino Unido de la UE se complete ya en 2019. Es una fecha que muchos ven imposible, por la enorme complicación técnica de las negociaciones. De hecho hasta ministros del ala brexiter admiten que tal vez haga falta lo que llaman «un acuerdo de transición» con la UE.

En cuanto al discurso de May de mañana, algunos analistas pronostican que al final la primera ministra no será tan clara como se espera y que vendrá a refrendar lo que ya ha dicho: que quiere un buen acuerdo con la UE y máximo acceso a su mercado, pero que no está dispuesta a sacrificar el control de la inmigración aceptando la libre circulación de comunitarios que le demanda Europa para seguir en la zona sin tarifas aduaneras. Al final el grueso del discurso podría centrarse en una llamada a la unidad tras la honda división que ha abierto el referéndum en la sociedad, partida casi a la mitad entre europeístas y nacionalistas británicos pro Brexit.