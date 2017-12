Merkel reconoce errores tras el atentado yihadista de hace un año en Berlín La canciller se reunió por primera vez con los familiares de las víctimas esta semana

La canciller alemana, Angela Merkel, reconoció hoy que el Estado cometió fallos en materia de seguridad y en la atención a las víctimas al confrontar su primer gran atentado yihadista, sucedido hace un año en Berlín y que costó la vida a doce personas.

Merkel asumió sus errores y los de su Gobierno durante una jornada gris y fría, cargada de actos conmemorativos junto al mercadillo navideño en el que irrumpió con un camión robado Anis Amri, un tunecino de 24 años que fue abatido por la policía italiana en Milán cuatro días después.

«Hoy es un día de tristeza, pero también de mostrar la voluntad de hacer mejor aquello que no salió bien», subrayó la canciller, que indicó que el atentado evidenció las «debilidades del Estado».

La líder cristianodemócrata asumía así las principales críticas que ha recibido en las últimas semanas, especialmente de parte de los afectados, que cargaron contra ella en una carta abierta porque no los había recibido -algo que hizo ayer por primera vez-.

Los heridos y los allegados de las víctimas también se quejaron por las trabas burocráticas con que toparon para reclamar las ayudas que les correspondían y la exigua cuantía de las prestaciones en comparación con las que conceden otros países europeos como Francia o España.

La canciller indicó que su Gobierno no sólo debe mejorar la seguridad de sus ciudadanos, sino también dar a todos los damnificados «la oportunidad» de volver a ponerse en pie tras el golpe.

Recordó en ese contexto el encuentro que ayer mantuvo con heridos y familiares de las víctimas -una conversación «muy abierta y sin tapujos»- y señaló que piensa volver a reunirse con ellos «en unos meses» para mostrarles «qué se ha aprendido» y «qué se puede hacer en el futuro mejor» para que la respuesta del Estado sea «suficiente».

Aprender de los errores

En un discurso previo, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, también se había hecho eco de las quejas, asumiendo que algunas ayudas «llegaron tarde» y fueron «insatisfactorias» y había instado a la clase política a «aclarar los fallos y aprender de los errores».

Se refería así el cúmulo de errores de las distintas administraciones y de las fuerzas de seguridad, que no pudieron expulsar del país al autor del atentado pese a haber sido rechazada su petición de asilo y saber de sus vínculos con extremistas y que desaprovecharon la oportunidad de detenerlo por otros delitos menores.

Para el presidente alemán, se ha de partir de que «el atentado no debía haber ocurrido nunca» y preguntarse «una y otra vez» si realmente se está haciendo todo lo posible en un Estado constitucional y democrático para evitar los ataques terroristas.

No ceder al chantaje de los yihadistas no significa silenciar a las víctimas, agregó antes de garantizar a los supervivientes que sus quejas «no caen en saco roto, no dejan impasibles a ninguno de los responsables en este país».

«Les garantizo que no les dejaremos solos», manifestó ante el debate abierto en el país.

Un monumento simbólico

La jornada comenzó con un oficio religioso en la Gedächtniskirche, la emblemática iglesia bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial que se erige junto al lugar del atentado, y la inauguración de un monumento en recuerdo a las víctimas en la plaza del mercadillo, donde quedaron inscritos en el suelo los nombres y nacionalidades de los doce muertos.

Monumento en recuerdo a las víctimas del mercadillo de Navidad. En los escalones aparecen los nombres de las doce víctimas, y su nacionalidad -EFE

El monumento consiste en una grieta zigzagueante que recorre 17 metros por el suelo de la plaza -simbolizando la grieta en la sociedad que provocó el atentado- y que ha sido rellenada con una aleación dorada.

Esta tarde está además prevista una misa en la Gedächtniskirche y doce minutos de campanadas a las 20.02 hora local (19.02 GMT), en el momento exacto en que el camión irrumpió en la plaza del mercadillo navideño.

De forma paralela a los actos oficiales se han convocado asimismo al menos tres manifestaciones en los alrededores del lugar del ataque, entre ellas una concentración contra el islamismo y otra organizada por el partido neonazi NPD bajo el lema "Cerrar las fronteras, no los mercadillos navideños"