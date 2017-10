Merkel, «furiosa» por las filtraciones de la cena entre Juncker y May Se sabe que Merkel ha perdido la paciencia con los conservadores británicos, pero lo último que quiere es que su homóloga británica sea reemplazada en medio de las negociaciones

IVÁN ALONSO

No parece haberle gustado a Angela Merkel que se haya filtrado a la prensa alemana parte de las conversaciones privadas en la cena que mantuvieron el día 16 de este mes el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker y la primera ministra británica Theresa May.

La canciller alemana estaría «furiosa», según desvela el periódico «The Times», por estas filtraciones que ponen en desventaja al Gobierno británico en las negociaciones para el Brexit. Merkel teme que una mayor hostilidad por parte de Bruselas pueda terminar por derrocar a May. Le preocupa que las conversaciones entre ambas partes colapsen y esto provoque la caída del actual Gabinete de la primera ministra, lo que significaría que esta podría ser reemplazada por el ministro de Exteriores, Boris Johnson, el mayor «brexiter» del Ejecutivo británico y que los alemanes creen, tiene un enfoque erróneo para las negociaciones y, además, lo consideran mucho más hostil que la propia May.

Se sabe que Merkel, continúa este periódico inglés, ha perdido la paciencia con los conservadores británicos, pero lo último que quiere es que su homóloga británica sea reemplazada en medio de las negociaciones, lo que sería un varapalo para las economías de los países miembro de la Unión Europea.

Juncker negó que fuera verdad

Unas filtraciones que han dado mucho que hablar. En ellas se mostraba a una May «abatida» o con «ojeras» por no haber dormido. Todos los focos apuntan a que surgieron del bando del presidente de la Comisión Europea. Por eso el propio Juncker las desmentía ayer, negando varias de las afirmaciones que aparecieron en el medio alemán Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Aseguró que fue una «excelente cena de trabajo», que May no parecía cansada «estaba en buena forma, luchaba como es su deber» y cuestionado sobre, como también se filtró, May solicitó ayuda de Bruselas, este respondió que «ese no es el estilo de los primeros ministros británicos».

Y es que el Gobierno británico se está encontrando una oposición feroz por parte de Bruselas, que continúa con su postura férrea y que en sus últimas declaraciones le sigue proporcionando, dicen, una salida fácil a Reino Unido, la de dar que aún no es tarde y se puede dar marcha atrás al Brexit.