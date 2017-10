Merkel se enfrenta a su última batalla electoral en Sajonia

La CDU de Merkel, todavía desorientada por la frágil victoria en las generales e inmersa en complicadas negociaciones con liberales y verdes, enfrenta hoy un epílogo en las regionales de Sajonia. Hasta hace unas semanas contaba con imponerse con relativa facilidad a los socialdemócrata, después de que una diputada verde abandonase la coalición y pasase a la CDU, pero el impulso no duró mucho y según el último sondeo el SPD podría volver a ganar con el 33% de los votos y un estrecho margen de apenas un punto porcentual. «Una victoria en Baja Sajonia supondría un refuerzo para Merkel, quedaría subrayado que la CDU gana con ella elecciones sí o sí», explica al politólogo alemán Oskar Niedermayer. Seguramente por eso, Merkel se ha implicado en el final de la que sabe es su última batalla electoral.

Coalición imposible

La canciller ha apoyado con su presencia en varios mítines al líder regional, Bernd Althusmann. Stephan Weil, el presidente regional socialdemócrata, se ha visto respaldado en los mítines por su parte por Martin Schulz, pero aunque lograse ganar, no podría reeditar su coalición con Los Verdes, que esperan solo un 9% de los votos. «Conservar el poder en Baja Sajonia sería un salvavidas para Martin Schulz», anota por su parte el también politólogo Michael Bröning, de la Fundación Friedrich Ebert, ligada a este partido y desde la que se percibe con especial nitidez la falta de futuro político del candidato socialdemócrata que, en las pasadas elecciones, no solamente no cumplió con las expectativas de desplazar a Merkel del puesto de candidato más votado, sino que obtuvo el peor resultado socialdemócrata desde la fundación de la República Federal de Alemania.

Sajonia es la cuna de Volkswagen, clave para la economía y para el empleo, y se da por hecho que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) entrará en esa cámara regional, con un 7 %, lo que ampliará a 14 el número de estados donde tiene representación territorial, del total de 16 estados federados del país.