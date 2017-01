Al menos cinco muertos y varios heridos en un tiroteo en el aeropuerto Fort Lauderdale de Florida

Al menos cinco personas han muerto y ocho han resultado heridas como consecuencia de un tiroteo registrado este viernes en el aeropuerto Fort Lauderdale-Hollywood, al norte de Miami, de Florida, según fuentes policiales citadas por las cadenas NBC, CNN y ABC, aunque la cifra de víctimas todavía no ha sido confirmada por la Oficina del Alguacil del condado.

Según estas informaciones, una persona ha sido detenida por su presunta relación con estos hechos, que han obligado a interrumpir la actividad en el aeródromo. El motivo del ataque se desconoce por el momento, según ha explicado la representante local Barbara Sharief.

Las autoridades han declarado que fueron alertadas de lo sucedido a las 12:55 (17:55 GMT). Desde entonces, y después de que el asaltante fuese detenido, han sido «evacuadas un número indeterminado de personas al hospital», tal y como ha explicado el Sheriff en su cuenta de Twitter.

There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area.