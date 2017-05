Al menos una persona ha muerto y otras doce han resultado heridas después de que un coche haya atropellado a la multitud en Times Square (Nueva York). Según las primeras informaciones, varios testigos aseguran que el coche se dirigió a la multitud «intencionadamente», por lo que podríamos estar ante un atropello masivo.

En la zona, una de las más turísticas de Nueva York, se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad. El conductor del vehículo ha sido detenido en el acto, según varios medios locales. «Debido a la colisión de un vehículo con peatones heridos, hay vehículos de emergencia en la zona de Times Square», ha informado la Policía en Twitter, donde ha advertido de problemas de tráfico.

Numerosos usuarios de las redes sociales han difundido las imágenes de un vehículo en la acera de Times Square, subido parcialmente a uno de los bolardos. El cuerpo de Bomberos ha cifrado en trece el número de pacientes totales atendidos tras el suceso.

Driver plows into pedestrians in #timessquare thank God for #NYC finest #FDNYpic.twitter.com/ZXPdXj8UMR